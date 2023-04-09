Два по 50 выгоднее, чем четыре по 25

По данным недавнего исследования Американской ассоциации пенсионеров, пандемия COVID-19 заметно ускорила проникновение современных технологий, гаджетов и умных устройств среди представителей старшего поколения. Эксперты отмечают, что взрослые потребители отличаются большей осознанностью при использовании новых технологий по сравнению с молодыми. При этом их платежеспособность в целом выше. Все это заставляет игроков высокотехнологичного рынка обращать внимание на возрастных пользователей, активнее учитывая их потребности при разработке продуктов и сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изобретатель Марти Купер и первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000x

Фото: Joan Mateu Parra / AP Изобретатель Марти Купер и первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000x

Фото: Joan Mateu Parra / AP

50 лет как один день

На минувшей неделе исполнилось 50 лет со дня первого в мире звонка по сотовому телефону. 3 апреля 1973 года инженер-разработчик компании Motorola Марти Купер с Шестой авеню Нью-Йорка совершил звонок при помощи аппарата Motorola DynaTAC. Телефон был размером с кирпич и весил 1,1 кг.

С тех пор сотовые телефоны и мобильные технологии изменились до неузнаваемости, превратившись из кнопочных «кирпичей» с антеннами в кнопочные «раскладушки» или слайдеры, а затем в «лопаты» с сенсорным дисплеем.

Аналитики отмечают, что, несмотря на все эти стремительные изменения, ровесники зарождения сотовой связи и цифровых технологий, которым сейчас по 50 лет и больше, прекрасно успевают адаптироваться к трансформациям гаджетов и появлению все новых и новых технологий.

В некоторых же сегментах цифрового рынка потребители возрастной категории 50+ и вовсе обгоняют более молодых пользователей поколений X, Y и Z, которые уже родились в эпоху мобильных технологий и были знакомы с ними с детства или отрочества.

В марте в США были опубликованы результаты опроса, проведенного Google Nest и OnePoll, из которых стало известно, что представители поколения бебибумеров (1946–1964 годы рождения) быстрее других поколений осваивают такой высокотехнологичный сегмент, как устройства для «умного дома»: камеры наблюдения, умные колонки, стриминговое оборудование, умные дверные звонки и т. п. 66% опрошенных бебибумеров — больше, чем в других поколениях,— заявили, что они не испытали никаких затруднений с подключением и использованием приборов для «умного дома».

Хуже всего с этими устройствами справились представители самого молодого поколения — Z (зумеры). 46% из них сообщили, что на освоение нового устройства им понадобилось до четырех дней.

В то же время у зумеров обнаружилось больше всего желания иметь какое-либо устройство для «умного дома» — 63% опрошенных. А меньше всего хотят такие устройства представители поколения Y (миллениалы) — 25%.

«Когда люди говорят об устройствах "умного дома", многие опасаются, что с ними могут справиться только технически продвинутые пользователи,— отмечает директор по продуктам Google Nest Карен Яо.— Но в реальности новейшие смарт-устройства для дома требуют гораздо меньше технической подготовки, чтобы начать ими пользоваться или интегрировать в уже существующую экосистему и таким образом подстроить свой дом под себя еще лучше».

Бумеру окей с технологиями

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди старше пятидесяти уже не боятся технологий, а во всю используют их

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters Люди старше пятидесяти уже не боятся технологий, а во всю используют их

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Локдауны и самоизоляция заметно ускорили проникновение современных технологий среди пользователей старшего возраста. Они стали активно использовать приложения для интернет-покупок, видеоприложения для связи с близкими, мессенджеры и т. п.

По данным Американской ассоциации пенсионеров (American Association of Retired Persons — AARP), если в 2019 году американцы в возрасте 50 лет и старше потратили на современные цифровые технологии в среднем $394, то в 2021 году вдвое больше — $821. Рост продолжился и в 2022 году — на 11%, до $912.

Только в 2022 году 71% опрошенных американцев в возрасте 50 лет и старше совершили покупку по меньшей мере одного высокотехнологичного устройства. Эксперты AARP прогнозируют, что к 2030 году американцы в возрасте от 50 лет будут тратить на технологии в общей сложности $120 млрд в год.

Высокая платежеспособность и практичность пожилых американцев не могли не привлечь внимание экспертов—участников рынка. «Старшее поколение не идет за технологией только ради технологии,— цитирует The Wall Street Journal генерального директора консалтинговой компании Age of Majority Джеффа Вайса.— Для них стимулом к использованию и привыканию к какой-то технологии является практический смысл от нее».

Издание составило список пяти самых популярных технологий и сервисов среди американских пользователей в возрасте 50 лет и старше.

Подтверждая выводы опроса Google Nest и OnePoll, в топ-5 самых популярных технологий и гаджетов у пользователей 50 лет и старше вошли домашние помощники, такие как умные колонки Amazon Echo или Google Nest Audio. Их популярность растет среди возрастных американцев уже не первый год, и сейчас один из трех жителей страны в категории 50+ владеет таким устройством. По данным AARP, 60% их владельцев пользуются такими устройствами на ежедневной основе, а не время от времени.

Еще одним популярным гаджетом стали носимые устройства с функциями мониторинга состояния здоровья: умные часы, фитнес-трекеры и т. п. По данным AARP, 28% возрастных американцев имеют такие устройства, из них 77% пользуются ими на ежедневной основе.

Распространение стриминговых сервисов заметно выросло во всем мире во многом из-за пандемии COVID-19. Пользователи старшего возраста поддержали этот тренд, что позволило стримингу войти в число наиболее популярных технологий в категории 50+.

Чаще всего пользователи этой категории смотрят на стриминговых платформах Apple TV и т. п. телешоу и фильмы, отказываясь от использования традиционного телевидения с рекламными блоками, которые невозможно промотать, выпусками новостей, прерывающими фильм и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди старшего поколения все больше увлекаются гаджетами, но для них важнее польза, чем технология сама по себе

Фото: Jim Vondruska / Reuters Люди старшего поколения все больше увлекаются гаджетами, но для них важнее польза, чем технология сама по себе

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Еще одной популярной технологией среди возрастных пользователей стали сервисы и программы по защите паролей. По данным опроса Age of Majority, 37% пользователей в возрасте 55 лет и старше постоянно используют менеджеры паролей.

Высокая степень практичности и ответственности пользователей в возрасте 50 лет и старше выразилась и в том, что в топ-5 у них вошел еще один сегмент высокотехнологичного рынка — программы, приложения и курсы по противодействию мошенничеству в интернете. Эксперты отмечают, что нередко именно пользователи старшего возраста становятся мишенями мошенников, поэтому неудивительно, что люди пытаются защититься.

Польза важнее цены

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самыми популярными гаджетами для бебибумеров являются смартфоны. Тут они мало отличаются от молодежи

Фото: Lucy Nicholson / Reuters Самыми популярными гаджетами для бебибумеров являются смартфоны. Тут они мало отличаются от молодежи

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Самыми популярными гаджетами у людей старшего возраста являются смартфоны. Уровень проникновения составляет 86%. Это ненамного меньше, чем у более молодых (18–49 лет) — 91%.

Вторым по популярности гаджетом является смарт-ТВ — 70% (в категории 18–49 лет — 76%). На третьем месте планшеты — 59% (у более молодых пользователей — 60%). Следом идут носимые устройства — 28% (у более молодых пользователей — 41%), умные голосовые помощники — 31% (против 38%), технологии «умного дома» (камеры, умные дверные звонки, смарт-системы отопления и кондиционирования помещений и т. д.) — 24% (27%).

Высокий интерес у пользователей старшего возраста вызывают и социальные сети. 88% опрошенных американцев в возрасте 50+ пользуются одной или несколькими. Самые популярные — Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и YouTube. Растет популярность Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — c 24% в 2021 году до 28% в 2022 году — и TikTok — с 10% до 15%. При этом популярность Pinterest сократилась — с 25% до 20%.

В целом же исследователи AARP отмечают, что игрокам высокотехнологичной индустрии необходимо обратить внимание на заметно выросший интерес возрастных потребителей к современным технологиям, во многом подстегнутый пандемией COVID-19.



«Чтобы воспользоваться этой ситуацией, хайтек-индустрии нужно предлагать продукты и услуги, разработанные с учетом потребностей всех возрастов,— отмечается в докладе.— Ведь даже сейчас многие потребители 50+ не считают, что современные технологии разрабатываются с учетом их интересов. Так считают 68% опрошенных нами людей. Именно поэтому рынок должен показать этим потребителям, какую выгоду они получат от того или иного нового продукта или сервиса. Наши данные говорят, что, если потребители старшего возраста видят для себя пользу в том или ином новом продукте, они не так чувствительны (как более молодые пользователи.— “Ъ”) к такому удерживающему от покупки фактору, как цена устройства или сервиса».

Евгений Хвостик