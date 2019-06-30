Летающие такси, умные дома и роботы-помощники

Исследовательская компания Frost & Sullivan представила доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы», посвященный технологиям, которые будут формировать облик и жизнь городов будущего. Из него следует, что в скором будущем люди станут мобильнее, в городах будут активно применяться искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности и блокчейна. Распространение получат роботы-помощники, а на смену интернету вещей придет интернет впечатлений.

«К 2030 году новые технологии в корне изменят то, как мы живем, путешествуем, работаем и потребляем»,— считает Флоренс Верзелен, исполнительный вице-президент Dassault Systemes. Французский разработчик программного обеспечения совместно с исследовательской компанией Frost & Sullivan подготовил доклад о том, как в ближайшее десятилетие изменится облик городов и наша жизнь с повсеместным внедрением новых технологий.

Авторы доклада выделяют несколько социальных и экономических трендов на ближайшие годы. Например, все больше людей переезжает жить в города.

Если сейчас, по данным ООН, в городах живет около 55% общемирового населения, то к 2050 году доля городских жителей составит уже 68%, или 2,5 млрд человек.

Не может не сказаться на городах старение населения — число людей в возрасте старше 60 лет удвоится к 2050 году, составив 2,1 млрд человек. С точки зрения изменения городской среды это означает, что города будут приспосабливаться под нужды людей со сложностями с перемещением. Также будут создаваться сервисы, которые могут решить проблему одиночества пожилых людей и сделать жизнь в городе для них более безопасной.

Большое влияние на жизнь окажут мобильность рабочего места (уже сейчас на «мобильных» сотрудников приходится 39% всей рабочей силы, к 2022 году их доля вырастет до 42,5%) и экономика совместного потребления. Первый тренд означает, что людям придется все чаще перемещаться с места на место, в том числе постоянно путешествовать из города в пригороды и в обратном направлении. Работа все большего числа людей тесно связана с интернетом, так что они могут работать из любой точки планеты и менее привязаны к офисам.

Проблему возросшей нагрузки на транспортную систему и поиска удобного жилья могут помочь решить сервисы совместного потребления, вроде каршеринга и байкшеринга, а также сервисы краткосрочного съема жилья.

Совершенствование сетей связи и переход на формат 5G поможет развитию беспилотного транспорта и систем умного города. Кроме того, распространение 5G и повышение скорости передачи данных до 10 Гбит/сек поможет переходу от интернета вещей к интернету впечатлений (Internet of Experiences), под которым обычно понимают технологии, которые помогут создавать новый для человека опыт, например, дополняя окружающую его среду с помощью AR- и VR-устройств, и тем самым воздействовать на его органы чувств.

В докладе отмечается, что развитие технологий в ближайшие годы серьезно изменит многие сектора экономики.

Так, одним из вызовов ближайших лет станет совершенствование системы обеспечения городов электроэнергией. Современным мегаполисам нужны умные системы хранения энергии, чтобы обеспечивать растущий спрос на электроэнергию, особенно учитывая рост популярности электромобилей. Современные накопители позволят добиться более высокой эффективности энергосистемы, снижения тарифов, будут способствовать уменьшению вредных выбросов и обеспечат повышенную надежность энергоснабжения. В целом же основной тенденцией в сфере потребления ресурсов остается экологичность и экономичность.

Авторы доклада говорят о дефиците ресурсов, глобальном потеплении и огромном количестве мусора, выбрасываемого людьми — решению всех этих проблем будет уделено большое внимание в ближайшее десятилетие.

Кроме того, авторы доклада предрекают широкое распространение роботов нового поколения — это случится благодаря развитию искусственного интеллекта и машинного обучения. Роботы станут настоящими помощниками людей, помогая в уборке, обеспечивая безопасность и поддерживая инфраструктуру. При этом за счет комбинирования больших объемов данных и облачных технологий новые роботы могут стать полностью автономными. Уже в 2020 году рынок персональных роботов должен составить $18,9 млрд, дальше же он будет только расти. По данным Frost & Sullivan, к 2030 году 40% населения хотели бы иметь дома робота-помощника.

Серьезные изменения авторы доклада прочат авиакосмической отрасли. Многие компании уже сейчас занимаются разработкой летающих такси, что должно перевернуть представление горожан о системе городского транспорта. Один только Uber собирается потратить на такие разработки от $400 млн до $1 млрд и запустить летающие такси в период с 2025 по 2035 год. Пока дизайн таких летательных аппаратов сильно различается, а разработки находятся на стадии прототипов. Но к 2035 году, считают авторы доклада, отрасль придет к более или менее единому варианту исполнения моделей.

Еще более захватывающим итогом развития технологий может стать коммерциализация космоса. «Коммерциализация космоса должна изменить правила игры. Такие компании, как Space X и Blue Origin, сокращают затраты на выход в космос, продвигая технологии вперед и делая индустрию более конкурентной, что приведет к тому, что орбитальные, суборбитальные и стратосферные путешествия станут нормой»,— отмечается в докладе.

Изменения грядут и в транспортной системе в целом. Так, рынок «умных транспортных систем», использующих современные технологии и создающих более удобную и интегрированную систему перевозки пассажиров и грузов, достигнет к 2024 году $57,4 млрд. Также важными тенденциями в этой сфере являются переход от владения транспортным средством к пользованию им (чему особенно способствуют различные сервисы каршеринга, заказа такси, проката велосипедов и скутеров и т. д.), распространение беспилотных автомобилей и электрического транспорта.

Довольно сильно изменятся и сами города — городское пространство, инфраструктура и процесс строительства также станут более технологичными. Как отмечается в докладе, объем рынка умных городов к 2025 году превысит $2,4 трлн при среднегодовом темпе роста свыше 20%. Так, многие городские системы могут быть снабжены датчиками, которые будут отслеживать отсутствие протечек в трубах и поломок разных приспособлений. Во многих процессах, происходящих в городе, может применяться искусственный интеллект, например, для распознавания лиц преступников в толпе или обнаружения нештатных ситуаций, анализа в режиме реального времени и др. Также в городскую среду будут внедряться 3D-технологии и технологии блокчейна.

Существенно меняться будут также дома и сам образ жизни человека.

Дом, как и улица, станет более умным, в нем появится широкий набор гаджетов — от умных ламп и устройств для полива растений до персональных ассистентов.

Еще большее распространение, чем сейчас, получит онлайн-ритейл, причем с помощью искусственного интеллекта, 3D-технологий и виртуальной реальности грань между онлайн и офлайн-торговлей будет размываться. Авторы доклада говорят о стратегии «phygital», то есть сочетании физического и цифрового, при котором ритейлеры создают не просто магазины, а шоурумы, где при покупке онлайн с помощью технологий появляется возможность «примерить» одежду или вписать мебель в интерьер с помощью приложения.

К 2030 году, скорее всего, получат распространение беспилотники для доставки товаров, испытания которых ведутся уже сейчас.

Кроме того, пользователи ждут большей персонализации предложений в самых разных сферах, и с распространением искусственного интеллекта и анализа больших данных компании могут им это предоставить.

Немаловажными для жителей городов станут и изменения в медицинской сфере. Как и в другие сферы, в медицину будут все активнее проникать технологии — от интернета медицинских вещей, таких как различные трекеры состояния и домашние медицинские девайсы, до 3D-печати тканей, органов и препаратов, более продвинутого анализа ДНК-маркеров и выявления заболеваний с помощью генетического анализа. Помимо технологических нововведений, на первый план выйдут профилактика и диагностика заболеваний, что связано, в числе прочего, со старением населения, распространением хронических заболеваний и ростом смертности от неинфекционных болезней.

Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская