Ум приложили к безопасности

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Спрос на устройства для «умного дома» в крупнейших розничных сетях в России вырос более чем в 1,5 раза. Но если раньше пользователи активно покупали управляемые лампы, пульты и голосовые помощники, в этом году основной спрос пришелся на системы безопасности: умные камеры и датчики. По мнению экспертов, тренд стимулировала экономическая ситуация, и если она не изменится, то именно системы безопасности станут главным драйвером рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отчетом «М.Видео-Эльдорадо» о спросе на устройства для «умного дома» — автоматизированные системы упрощения быта. По данным компании, в январе—марте спрос на такие товары вырос в 1,5 раза относительно прошлого года, в топе оказались пульты, лампочки, а также колонки с голосовыми ассистентами, IP-камеры и различные датчики.

Благодаря умным устройствам пользователи могут голосом, например, управлять яркостью освещения в квартире, питанием электроприборов, а также умной бытовой техникой (телевизором, пылесосом, увлажнителем воздуха и др.). Так, за первый квартал россияне приобрели около 450 тыс. голосовых помощников на 3,3 млрд руб. при среднем чеке 7,4 тыс. руб., подсчитали в «М.Видео».

Категория товаров для «умного дома» представлена в основном российскими и китайскими брендами, отмечает руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков. По оценке группы, к 2023 году российский рынок устройств для «умного дома» может вырасти до 5–6 млрд руб.

Это направление также активно развивает и МТС. В апреле оператор выделил сервисы для «умного дома» в отдельный бизнес и приобрел 58,38% «Гольфстрим охранные системы» (лидер на рынке охранных систем и безопасности коммерческой и частной недвижимости) за 2 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 апреля).

В МТС рассказали, что в январе—марте количество проданных умных устройств в розничной сети увеличилось на 40% год к году. При этом наибольший рост, по оценке компании, показывают системы безопасности — датчики для отслеживания утечек воды и газа, видеонаблюдение и умные дверные замки: «Их стали покупать в три раза чаще, хотя тренд наметился два года назад, когда россияне начали активно инвестировать средства в покупку новых квартир и ремонт».

Спрос на умные системы безопасности подтверждают и в «МегаФоне»: «Если в прошлом году чаще других устройств покупатели выбирали умные лампы и розетки, то в этом году самыми популярными товарами стали IP-камеры и датчики». В компании отметили, что поставки товаров от партнеров сейчас регулярные и растущий спрос на товары можно удовлетворить.

Сегмент «умного дома» развивают также крупные дистрибуторы электроники. Например, «Марвел-Дистрибуция» в январе объявила о запуске профильной сети магазинов до середины года. Первые 17 точек появятся в Москве и Санкт-Петербурге (см. “Ъ” от 31 января). Директор департамента «Умный дом и экосистемные устройства» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков утверждает, что антироссийские санкции не затронули работу с поставщиками в категории «умного дома», поэтому в компании рассчитывают на бесперебойные поставки.

Производители электроники тоже считают сегмент востребованным: после окончания локдауна привычка пользователей к комфорту в собственном доме никуда не делась, отмечают в пресс-службе Xiaomi в России. Если в 2020 году рост поставок умных устройств Xiaomi в России вырос на 683% относительно 2019 года, то в 2021 году рост составил 245% год к году, рассказали в компании.

Однако нельзя забывать, что это рост с фактически нулевой базы, отмечает глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников: «Умные устройства пришли на российский рынок только в 2019 году». Дальнейшее развитие сегмента сейчас зависит не столько от поставок, сколько от покупательной способности населения, считает он. Весьма показательно, что на фоне текущих событий спрос сместился на системы безопасности, отмечает Андрей Колесников: «Если текущая экономическая ситуация не изменится, то основной спрос придется именно на них, а не на голосовые помощники».

Татьяна Исакова