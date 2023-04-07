Картаполов: срочники будут участвовать в миротворческих миссиях добровольно

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что граждане, проходящие срочную службу, будут направляться в зоны миротворческих операций только по желанию. По словам господина Картаполова, служить они будут на должностях, «где нет риска для жизни».
Андрей Картаполов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Срочники — только на добровольной основе. Если он (срочник.— ''Ъ'') хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе»,— сообщил Андрей Картаполов ТАСС. «Но опять же только на тех должностях, где нет риска для жизни»,— добавил депутат.
В интервью изданию Ura.ru глава оборонного комитета говорил, что срочники будут выполнять «упрощенные задачи» и находиться на основных базах миссий.
На текущей неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отправке военнослужащих, в том числе срочников, в зоны миротворческих миссий. Предполагается, что перед отправкой в составе миротворческих миссий срочники будут проходить специальную подготовку. Сейчас участвовать в миротворческих миссиях могут только контрактники.
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