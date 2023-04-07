Картаполов: срочники будут участвовать в миротворческих миссиях добровольно

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что граждане, проходящие срочную службу, будут направляться в зоны миротворческих операций только по желанию. По словам господина Картаполова, служить они будут на должностях, «где нет риска для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Срочники — только на добровольной основе. Если он (срочник.— ''Ъ'') хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе»,— сообщил Андрей Картаполов ТАСС. «Но опять же только на тех должностях, где нет риска для жизни»,— добавил депутат.

В интервью изданию Ura.ru глава оборонного комитета говорил, что срочники будут выполнять «упрощенные задачи» и находиться на основных базах миссий.

На текущей неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отправке военнослужащих, в том числе срочников, в зоны миротворческих миссий. Предполагается, что перед отправкой в составе миротворческих миссий срочники будут проходить специальную подготовку. Сейчас участвовать в миротворческих миссиях могут только контрактники.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина