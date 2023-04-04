Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе срочникам, участвовать в миротворческих операциях. Согласно действующим нормам, в состав миротворческого контингента могут входить только контрактники.

По новой норме, к участию в миротворческой деятельности можно будет привлечь на добровольной основе всех военнослужащих, прошедших предварительную специальную подготовку. Принятие нового закона «расширит возможности РФ по привлечению военного персонала для участия в миротворческой деятельности», указано в заключении к законопроекту комитета ГД по обороне.

В 2023 году российский миротворческий контингент действует в Нагорном Карабахе. Основу составляют военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. До этого РФ направляла миротворцев в Боснию и Герцеговину, Сьерра-Леоне, Чад, ЦАР, Югославию, Судан.

Григорий Лейба