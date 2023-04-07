Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: срочники в миротворческих миссиях будут выполнять упрощенные задачи

Военные, проходящие срочную службы в миротворческом контингенте, будут выполнять «упрощенные задачи» по обеспечению миссии. Они будут находиться на основных базах миссий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Андрей Картаполов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами. Будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций»,— сказал господин Картаполов URA.RU.
На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе срочникам, проходить службу в миротворческих миссиях. Солдаты срочной службы смогут присоединиться к миссиям после прохождения специальной подготовки. Согласно действующему законодательству, сейчас в миротворческих миссиях могут принимать участие военные-контрактники на добровольной основе.