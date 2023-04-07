Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: срочники в миротворческих миссиях будут выполнять упрощенные задачи

Военные, проходящие срочную службы в миротворческом контингенте, будут выполнять «упрощенные задачи» по обеспечению миссии. Они будут находиться на основных базах миссий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощенных задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами. Будет деление на категории военнослужащих. Те, кто выполняет задачи на линии разграничения, там, где это потребуется, стоят на миротворческих постах. А будут те, которые выполняют задачи в обеспечении на основных базах, но при этом они будут участниками миротворческих операций»,— сказал господин Картаполов URA.RU.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе срочникам, проходить службу в миротворческих миссиях. Солдаты срочной службы смогут присоединиться к миссиям после прохождения специальной подготовки. Согласно действующему законодательству, сейчас в миротворческих миссиях могут принимать участие военные-контрактники на добровольной основе.

Олеся Павленко