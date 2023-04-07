Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара планируют открыть к майским праздникам

К летнему сезону, на полгода раньше намеченного срока, планируется возобновить в штатном режиме движение транспорта на 1305-м км трассы М-4 «Дон». Сейчас там строят транспортную развязку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Частью развязки станет путепровод, к которому уже заасфальтированы подъезды. Также возведены опоры и подпорные стенки, смонтированы все балки. Пока в сторону Краснодара движение под путепроводом идет по одной полосе, в первые дни мая его запустят по двум полосам.

Съезд с Дальнего Западного обхода будет на пересечении с трассой «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога Новороссийск — Керчь». На участке, который станет частью транспортной развязки, в пик курортного сезона будет направляться транспорт в сторону Краснодара, в том числе съезжая с Дальнего Западного обхода.

В январе 2023 года стало известно, что его откроют на полгода раньше. На объекте работают более 850 человек и 110 единиц спецтехники. Дальний Западный обход позволит перенаправить весь транзитный транспорт мимо Краснодара. За счет этого улучшится экологическая ситуация и существенно увеличится пропускная способность краснодарской агломерации.

Татьяна Ручкина

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