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Открыть Дальний западный обход Краснодара планируют на полгода раньше

Завершить работы на Дальнем западном обходе Краснодара планируется на полгода раньше намеченного срока, летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дорожники АО «Донаэродорстрой» уже заасфальтировали 43,5 км или 85% объекта. На протяжении 25 км установили разделительное ограждение, которое не позволит выезжать на полосу встречного движения. К завершению подходит строительство путепроводов над железной и автодорогой «Краснодар – Ейск». На объектах смонтировали уже все балки, возвели опоры и подпорные стенки, на 85% выполнили плиту проезжей части.

На 1306-м км, в месте пересечения обхода и трассы М-4 «Дон» продолжается строительство транспортной развязки с возведением путепровода. Там мостовики уже бетонируют шкафные стенки и консоли мостовой части, а также отсыпают основной ход и устраивают дорожную одежду.

Дальний западный обход Краснодара позволит перенаправить весь транзитный транспорт мимо города. Это позволит улучшить экологию, увеличить пропускную способность краснодарской агломерации и сократить время в пути к Черноморскому побережью.

Татьяна Ручкина

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