Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

За длинным долларом

Мировые фонды денежного рынка привлекли более $166 млрд за неделю

11.10.2026, 18:52
Максимальный объем средств с весны 2020 года вложили международные инвесторы в фонды денежного рынка. Чистый приток инвестиций в такие фонды, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю составил $166 млрд. Инвесторов привлекают высокие долларовые ставки, которые заметно выросли после сентябрьского заседания ФРС.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Купить фото
По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили в них за неделю, закончившуюся 7 октября, $166,4 млрд, максимальный объем с весны 2020 года. Предшествующие три недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали около $182 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $447 млрд.
Существенный приток в фонды денежного рынка, как считает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, в значительной степени связан с окончанием квартала: «В предшествующие недели компании готовили ликвидность для уплаты налогов, после этого снова нарастили вложения. Такая динамика характерна для институциональных инвесторов».
Спрос также поддерживают высокие ставки, которые в векселях и других краткосрочных инструментах денежного рынка поднялись в октябре до 3,8–4% годовых и при этом несут минимум процентного риска. Последнее особенно важно в цикле повышения ставки ФРС, который стартовал в сентябре с роста на 0,25 п. п., до 3,75–4%. «При дюрации в семь лет повышение доходности еще на 0,5 п. п. означает приблизительно 3,5% падения стоимости облигации до учета купонов. Денежный фонд гораздо менее чувствителен к такому движению, так как постепенно размещает средства по новым коротким ставкам»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.
С начала года фонды денежного рынка уже принесли инвесторам 2,8%, тогда как инвестиции в казначейские облигации США обесценились на 2,6%.
Мировые инвесторы охотно покупают и фонды облигаций: за неделю они смогли привлечь от клиентов $33,8 млрд против $18,8 млрд неделей ранее. Наиболее востребованными стали фонды облигаций инвестиционного уровня ($10,3 млрд) и на казначейские облигации США ($16,8 млрд). «На длинном конце кривой высокие доходности уже привлекают покупателей, заинтересованных в фиксации ставок на несколько лет»,— отмечает Елена Нефедова. В первую декаду октября доходности 10–30-летних UST впервые за 24 года поднялись до 5,2–5,6%.
Предпосылок для устойчивого оттока средств из фондов денежного рынка управляющие пока не видят. «Опыт 2019 и 2024–2025 годов показывает, что даже начало снижения ставок ФРС не обязательно приводит к сокращению активов денежных фондов. Значительная часть средств принадлежит корпорациям и институциональным инвесторам, для которых это инструмент управления текущей ликвидностью»,— отмечает госпожа Нефедова. Масштабное перераспределение капитала возможно при заметном снижении привлекательности краткосрочных размещений и устойчивом снижении долларовых ставок. «Сильные отчетности компаний и стабилизация доходностей могут стать поводом для покупок акций еще до снижения ставки ФРС»,— отмечает Алена Николаева.
Российские частные инвесторы также активно наращивают вложения в фонды денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за первые шесть рабочих дней октября (по 8 октября) только в десять крупнейших по объему активов розничных фондов инвесторы вложили около 40 млрд руб. За весь сентябрь такие инвестиции составили лишь 73 млрд руб. «В сентябре Банк России отметил ускорение инфляции и усиление проинфляционных рисков, что несколько снизило уверенность инвесторов в скором возобновлении цикла монетарного смягчения. Поэтому часть инвесторов предпочла сократить позиции в облигационных фондах, чтобы подождать развития событий уже в фондах денежного рынка»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.
Мировая экономика
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Фондовый рынок
Инвестиции

Авторы

  • Виталий Гайдаев
    Виталий Гайдаев
    руководитель направления