За длинным долларом

Спрос также поддерживают высокие ставки, которые в векселях и других краткосрочных инструментах денежного рынка поднялись в октябре до 3,8–4% годовых и при этом несут минимум процентного риска. Последнее особенно важно в цикле повышения ставки ФРС, который стартовал в сентябре с роста на 0,25 п. п., до 3,75–4%. «При дюрации в семь лет повышение доходности еще на 0,5 п. п. означает приблизительно 3,5% падения стоимости облигации до учета купонов. Денежный фонд гораздо менее чувствителен к такому движению, так как постепенно размещает средства по новым коротким ставкам»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.