За длинным долларом
Мировые фонды денежного рынка привлекли более $166 млрд за неделю
11.10.2026, 18:52
Максимальный объем средств с весны 2020 года вложили международные инвесторы в фонды денежного рынка. Чистый приток инвестиций в такие фонды, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю составил $166 млрд. Инвесторов привлекают высокие долларовые ставки, которые заметно выросли после сентябрьского заседания ФРС.
По оценке “Ъ”, основанной на данных отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты фондов денежного рынка вложили в них за неделю, закончившуюся 7 октября, $166,4 млрд, максимальный объем с весны 2020 года. Предшествующие три недели фонды преимущественно теряли инвесторов, в сумме за это время они забрали около $182 млрд. Всего с начала года в такие фонды было инвестировано почти $447 млрд.
Существенный приток в фонды денежного рынка, как считает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, в значительной степени связан с окончанием квартала: «В предшествующие недели компании готовили ликвидность для уплаты налогов, после этого снова нарастили вложения. Такая динамика характерна для институциональных инвесторов».
Спрос также поддерживают высокие ставки, которые в векселях и других краткосрочных инструментах денежного рынка поднялись в октябре до 3,8–4% годовых и при этом несут минимум процентного риска. Последнее особенно важно в цикле повышения ставки ФРС, который стартовал в сентябре с роста на 0,25 п. п., до 3,75–4%. «При дюрации в семь лет повышение доходности еще на 0,5 п. п. означает приблизительно 3,5% падения стоимости облигации до учета купонов. Денежный фонд гораздо менее чувствителен к такому движению, так как постепенно размещает средства по новым коротким ставкам»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.
С начала года фонды денежного рынка уже принесли инвесторам 2,8%, тогда как инвестиции в казначейские облигации США обесценились на 2,6%.
Мировые инвесторы охотно покупают и фонды облигаций: за неделю они смогли привлечь от клиентов $33,8 млрд против $18,8 млрд неделей ранее. Наиболее востребованными стали фонды облигаций инвестиционного уровня ($10,3 млрд) и на казначейские облигации США ($16,8 млрд). «На длинном конце кривой высокие доходности уже привлекают покупателей, заинтересованных в фиксации ставок на несколько лет»,— отмечает Елена Нефедова. В первую декаду октября доходности 10–30-летних UST впервые за 24 года поднялись до 5,2–5,6%.
Предпосылок для устойчивого оттока средств из фондов денежного рынка управляющие пока не видят. «Опыт 2019 и 2024–2025 годов показывает, что даже начало снижения ставок ФРС не обязательно приводит к сокращению активов денежных фондов. Значительная часть средств принадлежит корпорациям и институциональным инвесторам, для которых это инструмент управления текущей ликвидностью»,— отмечает госпожа Нефедова. Масштабное перераспределение капитала возможно при заметном снижении привлекательности краткосрочных размещений и устойчивом снижении долларовых ставок. «Сильные отчетности компаний и стабилизация доходностей могут стать поводом для покупок акций еще до снижения ставки ФРС»,— отмечает Алена Николаева.
Российские частные инвесторы также активно наращивают вложения в фонды денежного рынка. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за первые шесть рабочих дней октября (по 8 октября) только в десять крупнейших по объему активов розничных фондов инвесторы вложили около 40 млрд руб. За весь сентябрь такие инвестиции составили лишь 73 млрд руб. «В сентябре Банк России отметил ускорение инфляции и усиление проинфляционных рисков, что несколько снизило уверенность инвесторов в скором возобновлении цикла монетарного смягчения. Поэтому часть инвесторов предпочла сократить позиции в облигационных фондах, чтобы подождать развития событий уже в фондах денежного рынка»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк.