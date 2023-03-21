Дальний Западный обход Краснодара достроят к середине 2023 года

Строительство Дальнего Западного обхода Краснодара идет с опережением графика и может быть завершено к середине 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Дорога уже заасфальтирована на 90%. Кроме того, на 95% завершено устройство земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут на каждом километре»,— говорится в сообщении.

В работах задействованы более 850 человек и 110 единиц спецтехники. Ранее завершение работ и запуск движения по новому скоростному участку в обход Краснодара планировали к концу текущего года.

Ранее стало известно, что проезд по участку Дальнего Западного обхода Краснодара по трассе М-4 «Дон» сделают платным до 30 июня 2122 года.

Анастасия Донскова

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