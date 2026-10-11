Собирательная кампания

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КультураВыставки

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Легендарную коллекцию Гюстава Файе воссоздали на выставке в Fondation Louis Vuitton

11.10.2026, 18:49
Парижский музей Fondation Louis Vuitton открыл затерянный мир французского коллекционера. Гюстав Файе (1865–1925) одним из первых начал покупать новую французскую живопись, и теперь его давно не существующая баснословная коллекция воссоздана на несколько месяцев, чтобы восхититься ею, прежде чем она снова исчезнет. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
«Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой» Ван Гога некогда висел в спальне Гюстава Файе

«Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой» Ван Гога некогда висел в спальне Гюстава Файе

Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Любому художнику приятно оказаться героем выставки в знаменитом музее, с роскошным каталогом, на обложке которого написано его имя. Но одобрил бы Гюстав Файе, что его имя стоит не на его собственной работе, а на картине Ван Гога? Он, впрочем, не был ревнив и собирал шедевры мастеров, которыми искренне восхищался. Гюстав Файе покупал картины, торговал вином, земельными участками, вкладывался в промышленность, спекулировал недвижимостью. Сам занимался живописью, был отличным графиком, делал керамику, придумывал ткани, обои и ковры, дружил с художниками, превращая жизнь в бесконечный художественный проект.
Fondation Louis Vuitton совершил чудо — заново собрал его коллекцию, распроданную потомками, и открыл публике архив, затерянный в семейных бумагах. Сделано это с таким размахом, какой может себе позволить только личный фонд Бернара Арно.
В Париж свезли 78 Гогенов, 10 Ван Гогов, а также Матисса, Сезанна, Дега и Тулуз-Лотрека и прочих равных. Рядом — собственные работы Файе, плюс его письма, плюс его мебель, чада и домочадцы и даже расписанные Редоном стены его дома.
Файе родился в богатой семье виноторговцев и мог позволить себе дорогостоящие увлечения. Но деньги лишь прилагались к его вкусу и темпераменту. На его стенах соседствовали Сезанн и Матисс, Боннар и Дега, Ренуар и Тулуз-Лотрек, Вюйар и ван Донген и многие-многие другие. Через его руки прошло около 740 произведений современного искусства.
Впервые в наши дни имя Файе прозвучало при подготовке выставки коллекции Сергея Щукина в Fondation Louis Vuitton. Обнаружилось, что русский коллекционер приобрел у Файе несколько ключевых произведений. Возник вопрос: кто же этот француз, у которого Щукин покупал картины? На нынешней выставке есть фотографии тех гогеновских работ, которые уехали в Москву и теперь хранятся в Пушкинском музее и Эрмитаже. Гюстав Файе, среди прочих предприятий создавший ателье по выпуску фоторепродукций, сохранил себе их на память, пусть и в черно-белом виде.
Русские платили бешеные деньги, в двадцать с лишним раз дороже начальной цены. Файе не мог удержаться от соблазна: все же он был не только страстным любителем живописи, но и предпринимателем. И он вовсе не предполагал создавать какой-либо будущий музей, подобно Щукину или Морозовым,— он просто украшал свою жизнь. Кабы не война, щукинские и морозовские вещи, несомненно, тоже приехали бы в Париж вместе с другими шедеврами из частных собраний и музеев всего мира, чтобы дополнить и без того баснословно богатую коллекцию. А так их маленькую выставку устроил в пандан Пушкинский музей, смахнувши слезы и сказав «знай наших».
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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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Алексей Тарханов / Коммерсантъ

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В «алтаре» парижской выставки — заглавный «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой» Ван Гога, написанный в 1889 году. Когда-то он висел над кроватью Файе. Картина вернулась во Францию впервые с 1937 года, ее почти не показывали. Работа украшает обложку каталога и афишу, поэтому к ней тянутся все, повторяя луврский «эффект Джоконды». Посетители зависают перед картиной, повешенной с особой торжественностью, и куда меньше внимания уделяют соседним садам и платанам того же Ван Гога, танцовщицам Тулуз-Лотрека, обнаженным Дега, соснам Сезанна, женщинам Кеса ван Донгена и другим редким или почти невиданным вещам, в том числе «Одалискам в зеркале» Жаклин Марваль, еще в начале прошлого века увезенным в Америку.
Но если Ван Гог — звезда выставки, то настоящий роман у Файе с Гогеном. Файе собирал произведения разных периодов, некоторые продавал, за некоторые упорно держался. Он хотел получить художника целиком, его мир, его развитие. «Три таитянина» Гогена, например, оставались у Файе до смерти. Другую картину, «Ундину» с рыжими волосами среди темно-зеленых волн, он хранил всего год.
Столь же важным персонажем оказался Одилон Редон. В 1910 году Файе заказал Редону декорацию библиотеки его имения в Фонфруаде. Так появились три огромных панно — «День», «Ночь» и «Тишина». Теперь эти работы впервые покинули привычное место ради Парижа. Мистик и фантаст, у которого цвет и форма будто рождены снами, оказался для Файе не просто еще одним любимым мастером. Он помог ему самому вернуться к искусству.
В последних залах выставки коллекционер исчезает, а на его месте появляется созидатель. Чужие картины уступают место «своим» керамике, акварелям, книжной графике, тканям, обоям и коврам.
Декоративные работы пришлись ко двору Парижу эпохи ар-деко. Его ковры становились модными, его вещи показывали в галереях и салонах, его идеи привлекали Поля Пуаре, Жака Дусе и Жанну Ланвен. Прекрасны серии оливковых деревьев, изображенных с почти гойевской страстью, живых в своих формах и движениях.
Файе собрал одну из самых удивительных коллекций начала XX века. Но, кажется, он хотел большего. Он не просто выбирал картины, а компоновал из них собственный мир, в котором Ван Гог, Гоген и Редон становились соседями, собеседниками и участниками одной большой истории. Теперь, когда его коллекция снова (до марта 2027-го) собралась вместе, становится понятно: граница между теми, кто создает искусство, и тем, кто его собирает, гораздо тоньше, чем принято думать. В музее, созданном коллекционером, это понятно вдвойне.
Выставки

Авторы

  • Алексей Тарханов
    Алексей Тарханов
    спецкорреспондент