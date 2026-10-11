Собирательная кампания

Русские платили бешеные деньги, в двадцать с лишним раз дороже начальной цены. Файе не мог удержаться от соблазна: все же он был не только страстным любителем живописи, но и предпринимателем. И он вовсе не предполагал создавать какой-либо будущий музей, подобно Щукину или Морозовым,— он просто украшал свою жизнь. Кабы не война, щукинские и морозовские вещи, несомненно, тоже приехали бы в Париж вместе с другими шедеврами из частных собраний и музеев всего мира, чтобы дополнить и без того баснословно богатую коллекцию. А так их маленькую выставку устроил в пандан Пушкинский музей, смахнувши слезы и сказав «знай наших».