Песков сомневается в реализуемости идеи Лукашенко по уничтожению всего ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего собрать все ядерное оружие мира «в кучу» и уничтожить. Господин Песков считает, что в мире нет потенциала для выхода на подобные договоренности.

«Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности»,— сказал пресс-секретарь.

Александр Лукашенко выступил с предложением уничтожить мировой ядерный арсенал в ходе своего визита в Москву. Президент прибыл в Россию 5 апреля для участия в работе Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии в Кремле. В рамках работы совета он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

25 марта президент РФ объявил, что по просьбе Александра Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. «Они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы»,— комментировал глава Белоруссии это сообщение. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусская авиация уже может наносить удары по объектам противника «средствами поражения в ядерном оснащении».

Подробнее о визите Александра Лукашенко в Москву — в материале «Приключения электронщика».

Эрдни Кагалтынов