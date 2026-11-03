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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Лавров заявил о продолжении контактов между спецслужбами России и США

Лавров назвал оповещение США о терактах в России нормальной работой спецслужб
Спецслужбы России и США продолжают сотрудничество по противодействию терроризму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, передача информации об угрозе терактов демонстрирует конструктивное взаимодействие между странами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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«Если они узнают о террористической атаке и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Минске.
Так министр ответил на вопрос ТАСС, связанный с предупреждением США о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Сергей Лавров напомнил, что в «свое время» Россия также предупреждала США о готовящихся терактах на их территории.
ФСБ сообщила о передаче российской стороне информации о готовящемся в Москве теракте 31 октября. На следующий день по подозрению в подготовке преступления задержали подростка. По данным следствия, он разместил в TikTok ролик, где угрожал совершить теракт в музее-заповеднике «Царицыно».
США. Внешняя политика
Сергей Лавров
Москва
МИД