Лавров заявил о продолжении контактов между спецслужбами России и США

Так министр ответил на вопрос ТАСС, связанный с предупреждением США о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Сергей Лавров напомнил, что в «свое время» Россия также предупреждала США о готовящихся терактах на их территории.