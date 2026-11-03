Лавров заявил о продолжении контактов между спецслужбами России и США
Лавров назвал оповещение США о терактах в России нормальной работой спецслужб
Спецслужбы России и США продолжают сотрудничество по противодействию терроризму, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, передача информации об угрозе терактов демонстрирует конструктивное взаимодействие между странами.
«Если они узнают о террористической атаке и сообщают нам, я считаю, что это нормальная работа спецслужб»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Минске.
Так министр ответил на вопрос ТАСС, связанный с предупреждением США о подготовке теракта в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Сергей Лавров напомнил, что в «свое время» Россия также предупреждала США о готовящихся терактах на их территории.
ФСБ сообщила о передаче российской стороне информации о готовящемся в Москве теракте 31 октября. На следующий день по подозрению в подготовке преступления задержали подростка. По данным следствия, он разместил в TikTok ролик, где угрожал совершить теракт в музее-заповеднике «Царицыно».