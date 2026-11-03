«Недостаток камня превращается в достоинство»
Анна Минакова — о том, почему уникальность в камнях ценится выше качества
0:00
0:00
Во время учебы в Геммологическом институте Америки мне хорошо запомнилось занятие о том, как недостаток камня превращается в достоинство. В качестве примера нам привели бриллиант с включением в форме сердца. Обычно включения для бриллианта плохо, они снижают его стоимость. Но если попалось сердечко, этот недостаток можно обратить в преимущество: грамотно представить камень как уникальный и продать дороже такого же бриллианта без включений.
И вот еще одна история на ту же тему. Геммологический институт Америки, или GIA, рассказал о необычном камне, который поступил на идентификацию в его лабораторию в Мумбаи. Это природный алмаз массой 67,18 карата, которому придали форму головы пантеры. Первоначально кристалл весил 113 карат, а на превращение его в пантеру ушел почти год. Камень получил имя Jade Fang. Его вырезали и частично огранили, чтобы подчеркнуть черты морды животного, а глазами стали два природных замбийских изумруда огранки «маркиз» весом 0,29 и 0,27 карата.
Сам камень сильно включенный, далеко не ювелирного качества в привычном понимании. Зато теперь это голова пантеры! Шансы у него быть проданным коллекционеру редкостей достаточно хороши. И не только коллекционеру. Когда речь заходит об уникальности, будь то включение в форме сердечка или алмаз в виде головы пантеры, привычные аргументы о характеристиках камня отходят даже не на второй, а на двадцатый план.