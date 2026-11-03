«Недоверие после громких заявлений может обойтись дорого»

Люди, которые плохо отзывались об ИИ, ставили руководству низкие оценки, около двух баллов из пяти. Те, кто хвалили, выше оценивали и менеджмент. Аналитики делают вывод, что сотрудники оценивают скорее не технологию, а то, есть ли у начальства реальный план, объяснило ли оно его и можно ли ему доверять в трудный момент. Естественно, доверие падает там, где открыто говорят о замене людей и увольнениях.