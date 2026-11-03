«Недоверие после громких заявлений может обойтись дорого»
Яна Лубнина — о стратегии компаний в отношении ИИ
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Сотрудники невзлюбили работу с ИИ из-за пустых обещаний. Исследователи AIDE Institute, бостонской группы, которая по открытым данным оценивает, как крупные компании внедряют искусственный интеллект, изучили около 0,5 млн отзывов. Это публичные оценки, которые люди анонимно выставляют работодателям (из списка S&P 500) на сайте Glassdoor. Аналитики специально отобрали отзывы, где упоминается ИИ, и сопоставили их с тем, насколько публичные заявления руководства подкреплены делом.
Хуже всего об ИИ пишут там, где руководство много обещает, а в повседневной работе ничего не меняется. Больше четверти откликов негативные именно поэтому. Меньше всего недовольства (около 0,1%) у сотрудников компаний, которые внедряют новые технологии без лишнего шума. Там, где громкие слова все же подкреплены результатами, негатива вдвое меньше, чем у фантазеров.
Люди, которые плохо отзывались об ИИ, ставили руководству низкие оценки, около двух баллов из пяти. Те, кто хвалили, выше оценивали и менеджмент. Аналитики делают вывод, что сотрудники оценивают скорее не технологию, а то, есть ли у начальства реальный план, объяснило ли оно его и можно ли ему доверять в трудный момент. Естественно, доверие падает там, где открыто говорят о замене людей и увольнениях.
Компаниям это может пригодиться при анонсировании своей ИИ-стратегии как вовне, так и внутри компании. Недоверие после громких заявлений может обойтись дорого, поэтому разумнее сначала получить первые результаты и показать перемены в повседневной работе, а не в презентациях. О том, как это отразится на коллективе, лучше говорить заранее и открыто.