«Моггинг» стало словом года по версии словаря Collins
Толковый словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2026 года mogging в значении «превзойти или затмить кого-либо или что-либо».
Слово образовано от аббревиатуры AMOG (Alpha Male of the Group, «альфа-самец группы»), которая широко использовалась на форумах, посвященных фитнесу и бодибилдингу. Однако уже в этом году слово, по мнению составителей словаря, стало общеупотребительным.
«Моггинг» вошел и в русский молодежный сленг. Слово активно используется в мемах, соцсетях и геймерских сообществах. При этом оно уже адаптировалось в соответствии с правилами грамматики русского языка (глагол «могать» или «могнуть», существительное «моггер», прилагательное «замоганный»).
Ранее американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2026 года термин slop («помои»), означающий, кроме прочего, контент низкого качества, сгенерированный искусственным интеллектом.