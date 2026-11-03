«Моггинг» стало словом года по версии словаря Collins

«Моггинг» вошел и в русский молодежный сленг. Слово активно используется в мемах, соцсетях и геймерских сообществах. При этом оно уже адаптировалось в соответствии с правилами грамматики русского языка (глагол «могать» или «могнуть», существительное «моггер», прилагательное «замоганный»).