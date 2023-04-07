Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Импортеры рассчитывают курс

Как игроки рынка реагируют на ослабление нацвалюты

Бизнес готовится повышать стоимость товаров на фоне ослабления рубля. Рост курса доллара продолжается всю неделю. Американская валюта уже преодолела психологическую планку в 80 руб. на Мосбирже и торгуется на уровне 82. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле 2022 года. Курс евро при этом в моменте превышал 90 руб. “Ъ FM” поговорил с импортерами о том, как это повлияло на их бизнес, и скоро ли покупатели заметят разницу. С подробностями — Иван Якунин.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

17% — на столько курс доллара вырос с начала 2023 года. Казалось бы, поводов нет, тем более, когда крупнейшие экспортеры заявили о сокращении добычи, и нефть подорожала. Но этот фактор теперь на курс не влияет, по крайней мере, в России. Доллар на этой неделе укрепляется в среднем на 1 руб. в день.

Собеседники “Ъ FM” говорят, что это не предел, а бизнес уже подсчитывает потери. Примерным расчетом поделился исполнительный директор Fortwine Александр Липилин, который привозит в Россию европейский алкоголь: «Себестоимость складывается из стоимости товара и размера налогов. Основная нагрузка — это то, что платится на таможне, когда продукция ввозится. Речь идет о соответствующей пошлине и НДС, которые рассчитываются, исходя из курса. То есть, грубо говоря, ослабление курса на 10% — это где-то плюс 7-8% к себестоимости.

Мы пока ничего не меняем. Я думаю, что где-то при процентах 5-10 роста курса валют мы сможем остаться в тех же ценах.

Их менять достаточно проблематично в связи с тем, что спрос не такой высокий».

Как долго будут укрепляться курсы иностранных валют

Как долго будут укрепляться курсы иностранных валют

За динамикой цен следит Центробанк, но там в последнее время не заявляли, что курс рубля может оказать какое-то серьезное воздействие на инфляцию. Возможно, потому, что ослабления не ждали: Минэкономразвития, например, прогнозировало средний курс в этом году на уровне 70 руб. за доллар.

Гендиректор компании Finn Flare Ксения Рясова, правда, в такие увещевания не верила, сделала ставку на ослабление и не прогадала: «Мы закладывали курс 85 руб. за доллар в этом году, потому что он был ожидаем. Это связано с тем, что экспорт падает, импорт растет. Где-то в районе 85 все должно сойтись, вопрос только в сроках, когда это случится».

Примерно такое же объяснение у Антона Силуанова: министр финансов без особого энтузиазма объяснил, что курс валют зависит от баланса импорта и экспорта, и перекосы бывают в обе стороны. Но сейчас, когда цены на нефть выросли, в страну будет поступать больше валюты, поэтому рубль, как заявил глава Минфина, имеет тенденцию к укреплению.

Как наличные доллары и евро могут попадать в Россию

Как наличные доллары и евро могут попадать в Россию

В свою очередь, гендиректор компании Mlesna Сергей Демин, который занимается поставками чая и кофе, в этом не уверен: «Я думаю, что это просто успокоительные речи, пока не имеющие какой-то экономической подоплеки. Это действительно связано со спросом на валюту, в том числе с государственными запросами. Все же властей этот курс устраивает, ведь все обязательства рассчитаны в рублях. И, соответственно, чем дешевле нацвалюта, тем это выгоднее государству».

Агентство Bloomberg между тем пишет, что нынешний скачок может быть разовым, и связан он со сделкой Shell и НОВАТЭКа. Логика такая: как писал “Ъ”, британская нефтегазовая компания получила разрешение уйти из России, продав свою долю в проекте «Сахалин-2». Вырученные рубли она сможет вывести из России, конвертировав в доллары. Речь идет о сумме почти в 1 млрд руб., и такой объем должен был повлиять на котировки, но пока это всего лишь версия.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...