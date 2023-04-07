Импортеры рассчитывают курс

Бизнес готовится повышать стоимость товаров на фоне ослабления рубля. Рост курса доллара продолжается всю неделю. Американская валюта уже преодолела психологическую планку в 80 руб. на Мосбирже и торгуется на уровне 82. Последний раз такие показатели наблюдались в апреле 2022 года. Курс евро при этом в моменте превышал 90 руб. “Ъ FM” поговорил с импортерами о том, как это повлияло на их бизнес, и скоро ли покупатели заметят разницу. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

17% — на столько курс доллара вырос с начала 2023 года. Казалось бы, поводов нет, тем более, когда крупнейшие экспортеры заявили о сокращении добычи, и нефть подорожала. Но этот фактор теперь на курс не влияет, по крайней мере, в России. Доллар на этой неделе укрепляется в среднем на 1 руб. в день.

Собеседники “Ъ FM” говорят, что это не предел, а бизнес уже подсчитывает потери. Примерным расчетом поделился исполнительный директор Fortwine Александр Липилин, который привозит в Россию европейский алкоголь: «Себестоимость складывается из стоимости товара и размера налогов. Основная нагрузка — это то, что платится на таможне, когда продукция ввозится. Речь идет о соответствующей пошлине и НДС, которые рассчитываются, исходя из курса. То есть, грубо говоря, ослабление курса на 10% — это где-то плюс 7-8% к себестоимости.

Мы пока ничего не меняем. Я думаю, что где-то при процентах 5-10 роста курса валют мы сможем остаться в тех же ценах.

Их менять достаточно проблематично в связи с тем, что спрос не такой высокий».

За динамикой цен следит Центробанк, но там в последнее время не заявляли, что курс рубля может оказать какое-то серьезное воздействие на инфляцию. Возможно, потому, что ослабления не ждали: Минэкономразвития, например, прогнозировало средний курс в этом году на уровне 70 руб. за доллар.

Гендиректор компании Finn Flare Ксения Рясова, правда, в такие увещевания не верила, сделала ставку на ослабление и не прогадала: «Мы закладывали курс 85 руб. за доллар в этом году, потому что он был ожидаем. Это связано с тем, что экспорт падает, импорт растет. Где-то в районе 85 все должно сойтись, вопрос только в сроках, когда это случится».

Примерно такое же объяснение у Антона Силуанова: министр финансов без особого энтузиазма объяснил, что курс валют зависит от баланса импорта и экспорта, и перекосы бывают в обе стороны. Но сейчас, когда цены на нефть выросли, в страну будет поступать больше валюты, поэтому рубль, как заявил глава Минфина, имеет тенденцию к укреплению.

В свою очередь, гендиректор компании Mlesna Сергей Демин, который занимается поставками чая и кофе, в этом не уверен: «Я думаю, что это просто успокоительные речи, пока не имеющие какой-то экономической подоплеки. Это действительно связано со спросом на валюту, в том числе с государственными запросами. Все же властей этот курс устраивает, ведь все обязательства рассчитаны в рублях. И, соответственно, чем дешевле нацвалюта, тем это выгоднее государству».

Агентство Bloomberg между тем пишет, что нынешний скачок может быть разовым, и связан он со сделкой Shell и НОВАТЭКа. Логика такая: как писал “Ъ”, британская нефтегазовая компания получила разрешение уйти из России, продав свою долю в проекте «Сахалин-2». Вырученные рубли она сможет вывести из России, конвертировав в доллары. Речь идет о сумме почти в 1 млрд руб., и такой объем должен был повлиять на котировки, но пока это всего лишь версия.

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