Валюта сокращает возможности

Наличных долларов нет и не будет. Так в ЦБ ответили на вопрос о том, когда отменят валютные ограничения на вклады. С начала боевых действий на Украине россияне могут снимать со своего счета максимум $10 тыс., остальную сумму придется переводить в рубли или ждать до лучших времен. Можно ли наладить поток наличности в страну в обход санкций? “Ъ FM” задал этот вопрос предпринимателям, которые когда-либо держали в руках полную сумку американских банкнот. Их версии — в материале Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В чем проблема: США и Евросоюз ввели санкции на поставку наличной валюты в Россию. Прежде это буквально были самолеты, набитые мешками с купюрами. Forbes писал, что вокруг этой процедуры строился целый бизнес: банк в России отправлял безналичную сумму американским партнерам, те за 2% обналичивали ее в ФРС, с помощью инкассаторов доставляли в аэропорт и грузили в лайнер. Но максимум $250 млн — более крупные суммы отказывались страховать. Во время кризиса 2014 года таких самолетов могло быть 20 в день. Теперь эта практика запрещена, а других источников фактически нет, говорит бывший глава ЦБ Сергей Дубинин:

«Официальный завоз больших объемов наличной валюты заказывал либо ЦБ, либо коммерческие банки с разрешения регулятора. Все остальное было за пределами легальности. Кто-то мог провозить контрабанду, но любая транспортировка кэша вызывает вопрос у властей. Они всегда подозревают преступное происхождение и, соответственно, отмывание денег. Это автоматически приводит к открытию следственного дела. Зачем нашим властям связываться с этим делом? Чтобы вызвать еще большие санкции?»

А раньше российские клиенты были требовательными. Например, встречались два разных ценника: на новые банкноты и на б/у. Сейчас гипотетически помочь России могут не западные банки, а партнеры из дружественных стран, которые продолжают принимать такие самолеты. Правда, есть риск вторичных санкций, поэтому стоимость может вырасти, рассуждает финансовый эксперт Алексей Бушуев, который сам возил наличные в Россию:

«У меня был простой и легальный опыт. Договариваешься с западным банком, он грузит на борт Lufthansa ценный груз. В России при получении валюты оплачивается таможенная пошлина, а деньги раздаются тем, кто их заказал. Исторически, конечно, это банки третьих стран, имеющие законные основания на то, чтобы взять наличные деньги и их, допустим, внести на корреспондентские счета российских банков. Рынок есть, но ажиотажного спроса пока не видно. Объемы очень сильно далеки даже от первой половины нулевых».

А вот первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин так не считает: он говорит, ситуацию с валютными депозитами россиян спасут десятки, если не сотни миллиардов долларов и евро. Пока таких притоков, очевидно, нет, делится наблюдениями предприниматель Алексей Петропольский:

«В странах ЕАЭС по факту деньги снимаются в любых количествах в долларах, в евро и ввозятся в Россию. И мы видели ряд уголовных дел. У граждан Киргизии, например, три месяца назад отняли $3 млн, которые они везли в спортивных сумках. Даже если будут поступать сотни миллионов долларов, то они так же и будут утекать. А контролировать наличные на сегодняшний момент просто невозможно».

ЦБ, кажется, и не собирается — нет никаких ограничений на ввоз наличных в страну. А на вывоз есть — до $10 тыс. Решить государственную задачу по наполнению экономики наличностью бизнес не в состоянии. Или просто не хочет. “Ъ FM” поговорил с одним предпринимателем, который привозит машины параллельным импортом. Он готов принять оплату купюрами максимум за два автомобиля, иначе у надзорных органов будут вопросы.

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