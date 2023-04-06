Рубль чувствует слабость

Курс доллара поднимался выше 81 руб. На торгах на Мосбирже американская валюта растет на 1,5%. Такими же темпами — курс юаня, китайская валюта торгуется в районе 11,5 руб. Евро близок к 88 руб.

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Иностранные валюты дорожают с конца марта. В чем причина? И как долго это продлится? Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг полагает, что рубль будет слабеть в течение всего месяца:

«Последнюю неделю-полторы видим устойчивый спрос на иностранную валюту — покупатели сталкиваются с дефицитом. В связи с этим для исполнения обязательств, платежей участники рынка вынуждены приобретать валюту на бирже. ЦБ эту ситуацию отслеживает и, судя по опубликованной статистике, предоставляет дополнительную ликвидность в юанях, но, видимо, этого недостаточно.

Думаю, такая волатильность на рынке будет продолжаться где-то месяц, поскольку сейчас правительственная комиссия согласовывает сделки с очень большими чеками, в частности, касающиеся НОВАТЭКа и Shell по сахалинским проектам, активов Hyundai, Volkswagen. Апрель будет достаточно напряженным, но далее постепенно начнет сказываться эффект от повышения цен на российские сорта нефти».

Дальнейшее ослабление рубля угрожает экономике, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. И проблема не только в самих котировках, но и в непредсказуемости: «Для бюджета этот курс действительно комфортный, для импортеров — уже нет, как и для населения. Для экспортеров, возможно, комфортный.

Но в целом для экономики нужно находить баланс. У нас бизнес был вполне доволен, когда рубль торговался в районе 65-70, даже 75.

Сейчас вопрос не столько в комфорте, сколько в непредсказуемости. Сегодня мы имеем 80, завтра — 100, это тоже можно будет считать комфортным? Для бюджета это великолепно, но будет ли полезно для экономики? Наверное, нет».

Стабилизировать курс рубля могли бы власти, и, скорее всего, они на это пойдут, считает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: «Макроэкономические факторы носят второстепенный характер, поскольку, несмотря на снижение сальдо торгового баланса, хотя данные пока есть только за январь и февраль, поступлений достаточно для укрепления рубля в диапазоне 60 за доллар, если бы только валюта потекла на биржу.

Но, к сожалению, сейчас это невозможно. Экспортеры активно переходят на юань, долларов на рынке не хватает. Я не исключаю, что государство вмешается и возьмет ситуацию на рынке под контроль, как это было год назад, когда буквально за месяц удалось погасить панику довольно эффективно».

Рубль слабеет при дорогой нефти и большом экспорте. Brent торгуется в районе $86 за баррель. Аналитики объясняют это влиянием санкций и переформатированием экономики. Позиции национальной валюты уже не так сильно зависят от нефтяных котировок.

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Иван Корякин