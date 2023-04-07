Центральный стадион профсоюзов в Воронеже могут реконструировать с привлечением белорусских компаний

Власти Воронежской области близки к выкупу у облсовпрофа Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП), который является главной ареной для выступающего в Российской премьер-лиге ФК «Факел». По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, сумма сделки может составить порядка 200 млн руб., а после ее заключения планируется разработка проекта масштабной реконструкции с привлечением белорусских специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Воронежская делегация этой весной во время визита в республику Беларусь ознакомилась с реновацией стадиона в Минске, который по ряду параметров сопоставим с ЦСП. Результаты приятно удивили воронежских чиновников»,— пояснил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

В конце января воронежский губернатор Александр Гусев поручил областному совету профсоюзов с лета начать расторжение договоров с арендаторами ЦСП, а также «начать комплексное инструментальное обследование объекта и готовится к реконструкции». Власти региона год назад взяли стадион у облсовпрофа в «безвозмездное пользование» на пять лет. За этот период в подготовку арены под требования РПЛ было вложено уже порядка 300 млн руб.: обновили освещение, установили табло и систему контроля доступа зрителей, а также отремонтировали поле и некоторые помещения.

Параллельно в Воронеже продолжается возведении стадиона спорткомплекса «Факел» на улице Писателя Маршака, который, по ожиданиям областных властей, тоже должен соответствовать требованиям Российского футбольного союза и РПЛ. Проект за 811 млн руб. реализует местное ООО «Стройинжиниринг», совладельцем которого выступает белорусское ООО «Белинжинирингстройинвест». Вместимость этой арены должна составить 10 тыс. мест. При этом господин Гусев неоднократно требовал от подрядчика ускорить темпа работ, окончание которых первоначально ожидалось летом 2023 года.

Владимир Зоркий