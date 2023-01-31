Воронежский губернатор поручил увеличить число строителей стадиона «Факел» и подготовить его под регламент РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил «увеличить число строителей», занятых на возведении стадиона спорткомплекса «Факел» на улице Писателя Маршака, а также соблюсти все требования Российского футбольного союза, чтобы на новой арене могли проводить игры Премьер-лиги. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам совещания, на котором обсуждался ход реконструкции СК. Проект, напомним, за 811 млн руб. реализует местное ООО «Стройинжиниринг» (его совладельцем является белорусское ООО «Белинжинирингстройинвест»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Гусева, «подрядчик приступил к монолитным работам и монтажу металлоконструкций, но важно не затягивать». Необходимо приступить и к работам по будущей северной трибуне, где «были сложности с переносом электрического кабеля», но «вопрос решается»:«Отдельно вопрос стоит по изменению проекта, которое уже согласовано. При увеличении вместимости стадиона до 10 тыс. мест нам важно соблюсти все требования РФС, чтобы на новой арене «Факел» мог проводить игры РПЛ».

Минувшим летом глава региона уже требовал от подрядчика ускорить темпы строительства и напоминал, что реконструкцию необходимо закончить к июню 2023 года. Подрядчик заверял, что все работы идут в рамках графика. Компании предстоит сдать четыре трибуны: две на 3 тыс. мест каждая и две по 2 тыс. мест; футбольное поле с искусственным покрытием, системой обогрева, автоматическим поливом, дренажной системой, прожекторным освещением, информационным табло; провести устройство инфраструктуры безопасности стадиона, его благоустройство и прокладку инженерных сетей.

Андрей Цветков