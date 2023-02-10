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Арендаторы главного воронежского стадиона летом могут лишиться помещений

Губернатор Александр Гусев поручил областному совету профсоюзов, владеющему главной футбольной ареной Воронежа Центральным стадионом профсоюзов (ЦСП) начать расторжение договоров с арендаторами «уже этим летом». Господин Гусев объяснил это Telegram-канале необходимостью «начать комплексное инструментальное обследование объекта и готовится к подготовке проекта реконструкции».

Кроме того, сообщил глава региона, для улучшения безопасности за два дня до матчей выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Факел» и в день игры арендаторы будут приостанавливать работу. Сейчас помещения на стадионе снимают несколько точек общепита, а также спортивный бизнес.

Весной 2022 года воронежские власти забрали стадион у облсовпрофа в «безвозмездное пользование» на пять лет, чтобы провести реконструкцию стадиона. В подготовку арены под требования РПЛ регион уже вложил 287 млн руб. За эти средства было обновлено освещение, установлены табло и система контроля доступа зрителей, а также проведен ремонт поля и некоторых помещений.

Подробнее о вариантах реконструкции стадиона читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Профсоюзы отфутболены».

Александр Прытков

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