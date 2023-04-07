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Коммерсантъ FM
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На акциях против пенсионной реформы во Франции задержали более 100 человек

В акциях против пенсионной реформы во Франции вчера, 6 апреля, приняли участие 570 тыс. человек. Было задержано 111 человек, 154 полицейских пострадали, сообщил в Twitter глава французского МВД Жеральд Дарманен. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов серьезных ранений не получили.

Это была 11-я по счету акция протеста. Ее участники, в частности, подожгли парижский ресторан, в котором президент Эмманюэль Макрон праздновал победу на выборах. Следующая акция планируется через неделю, 13 апреля.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов, тогда как необходимо было 287 голосов. Госпожа Борн пригласила профсоюзы обсудить реформу.

О развитии ситуации — в материале «Франция высказала всенародное неодобрение».

Лаура Кеффер

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