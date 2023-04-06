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Коммерсантъ FM
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Протестующие в Париже подожгли ресторан, в котором Макрон праздновал победу на выборах

Протестующие против пенсионной реформы в Париже подожгли ресторан La Rotonde на бульваре Монпарнас. Огонь охватил тент и фасад ресторана. Пожарные оперативно потушили возгорание, сообщает BFMTV.

Рядом с La Rotonde стояли сотрудники полиции. Около 300 протестующих начали закидывать их бутылками, булыжниками и фаерами около 15:30 по местному времени (16:30 мск). В результате загорелись тент и фасад ресторана.

La Rotonde открылся в 1903 году. Он стал популярен среди французских писателей и художников между двумя мировыми войнами. Президент Франции Эмманюэль Макрон праздновал в La Rotonde победу на выборах президента страны в 2017 году. Он говорил, что полюбил ресторан в студенческие годы.

В Париже несколько месяцев продолжаются протесты против пенсионной реформы, которую приняли в марте в обход парламента. Сегодня, 6 апреля, во Франции проходит 11-я всеобщая акция протеста. По данным BFMTV, в Париже в акции принимают участие около 400 тыс. человек, 20 человек были задержаны.

О протестах в Париже — в материале «Ъ» «Франция высказала всенародное неодобрение».

Олеся Павленко

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