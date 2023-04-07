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Коммерсантъ FM
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Мишустин: годовой объем торговли с Белоруссией вырос до $50 млрд

Россия и Белоруссия нарастили годовой товарооборот примерно до $50 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы. Господин Мишустин отметил, что Москва «довольна тем, как развивается наше сотрудничество».

«У нас уже под $50 млрд, если говорить примерно, объем взаимной торговли, оборота с белорусами. И сегодня вот так вместе, плечом к плечу мы не просто противостоим тем санкциям, которые вводят против нас недружественные государства, а развиваемся. И развиваемся на пользу нашим людям»,— убежден он (цитата по ТАСС).

Вчера, 6 апреля, в Москве состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что стоимостный объем товарооборота между двумя странами за 27 лет вырос более чем в 4,5 раза. По итогам 2022 года товарооборот РФ и Белоруссии достиг рекордных $43 млрд.

Подробнее о заседании — в публикации «Ъ» «Приключения электронщика».

Лаура Кеффер

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