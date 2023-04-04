Книги распространяются нетрадиционным путем

Запрет на публикацию в России литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ, привел к тому, что издательства ищут способы выпускать и продавать книги, где упоминаются такие отношения, в соседних странах. Так Popcorn Books налаживает реализацию своих изданий в Белоруссии и Казахстане. В последнем же создано издательство Panther Books, которое ищет русскоязычных авторов, готовых писать на темы ЛГБТ. Работа в СНГ позволит издателям опосредованно оставаться и на российском рынке: хотя продажа в стране таких книг запрещена, их покупка не наказывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на книжном рынке рассказал, что издательство Popcorn Books (выпускало, в частности, книгу «Лето в пионерском галстуке») после запрета в РФ пропаганды ЛГБТ ищет пути выхода в книжные торговые сети СНГ, в том числе в Белоруссии и Казахстане, «чтобы не уничтожать уже отпечатанные тиражи, что убыточно при текущей ситуации». В Popcorn Books уточнили, что «уже работают с партнерами в СНГ и в дальнейшем планируют продавать книги через местные площадки».

“Ъ” убедился, что литературу из портфеля издательства можно найти на казахстанских Meloman, Marwin, Olx и белорусских AllBook, Oz, «КомiксКрама», MyBooks. В книжных сетях этих стран книги пока не представлены, по крайней мере “Ъ” не обнаружил их в каталоге «Белкниги» (крупнейшая в Белоруссии сеть книжных магазинов) и ведущей в Казахстане сети «Книжный Город».

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в книгах, кино, рекламе и СМИ вступил в силу 5 декабря 2022 года. За его нарушения физлицам грозит штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. Еще на этапе разработки законопроект вызывал беспокойство у издателей: им пришлось пересматривать ассортимент и план выхода новых книг.

Первое административное дело по новому закону возбуждено как раз в отношении Popcorn Books из-за продаж книги «Лето в пионерском галстуке». В феврале «Ведомости» писали, что владелец издательства Денис Котов хочет его продать. По данным источников “Ъ”, сейчас наибольший интерес к покупке проявляет «Эксмо-АСТ», но там отрицают даже сам факт переговоров.

Продажей в СНГ русскоязычной художественной литературы, посвященной ЛГБТ-отношениям, интересуются и новые издательства. Так, в апреле начнет работу Panther Books, следует из закрытого Telegram-канала компании. Она ищет русскоязычных авторов, готовых писать произведения на эту тематику. В канале сообщается, что издательство не планирует продавать книги на территории России, а его юрлицо зарегистрировано в Казахстане. В базе «СПАРК-Интерфакс» “Ъ” обнаружил, что 7 марта в Алматы учреждено ТОО «PantherBooks». Гендиректором компании значится Анна Горбенко.

Собеседник “Ъ” на рынке называет действия Popcorn Books логичными: в СНГ много читают на русском языке и нет проблем в части законодательства, запрещающего пропаганду ЛГБТ. «Мне не кажется, что СНГ — это сопоставимый с РФ рынок по объемам, однако процентов 30–40% от российских продаж при должном подходе он может обеспечить». В то же время, уточняет источник “Ъ”, затраты на логистику и наценки местных дистрибуторов сделают книги «минимум в два раза дороже, чем в России».

Однако участники рынка считают такую оценку излишне оптимистичной. «Доля продаж в русскоязычных магазинах за рубежом в структуре нашего оборота ничтожна, в перспективу трансграничной торговли в существующих условиях не верю»,— говорит издатель Ad Marginem Михаил Котомин. У него нет планов по выходу на рынок СНГ.

Теоретически книги, изданные и продаваемы в СНГ, могут поступать и в Россию. Юристы уточняют, что покупателю это ничем не грозит. «У нас введена ответственность за публичное распространение материалов, оправдывающих ЛГБТ. Если пользователь просто купил книгу в СНГ для себя — никакой ответственности не наступает»,— поясняет адвокат МКА «Альфа» Максим Мартьянов. Но, подчеркивает юрист, если книга затем представлена на выставке или отрывки из нее прочитаны публично, например во время «квартирника», наступает административная ответственность.

Юлия Юрасова