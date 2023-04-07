От адаптации к поддерживающей терапии

Доклад ВШЭ «Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту» описывает факторы, позволившие экономике РФ приспособиться к введенным ограничениям, а также набор отчасти взаимоисключающих условий, которые способны вернуть ее к устойчивому росту. Многие предложения исследователей из ВШЭ в разных модификациях уже неоднократно звучали в течение последние 20 лет, но так и не были реализованы и в более благоприятных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на успехи адаптации экономики РФ к санкциям, перспективы ее перехода к устойчивому росту в докладе ВШЭ выглядят туманными

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Несмотря на успехи адаптации экономики РФ к санкциям, перспективы ее перехода к устойчивому росту в докладе ВШЭ выглядят туманными

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В докладе, подготовленном под редакцией директора института «Центр развития» ВШЭ Натальи Акиндиновой, делается вывод о том, что за 2022 год экономика РФ адаптировались к санкциям. Разнообразие приведенных факторов адаптации показывает, что в ВШЭ, видимо, пока не определились, какой из них оказался ключевым. Ими названы как прочность рыночных институтов, компетентность предпринимателей и эффективность госорганов, так и рекордный рост стоимости экспорта на фоне скачка цен, который при уменьшении импорта привел к расширению текущего счета и укреплению рубля.

Но в 2023 году ситуация изменилась, констатируют авторы, «происходит ухудшение мировой конъюнктуры, усиливается негативное влияние санкционных ограничений в виде потолка цен на нефть и нефтепродукты». Кроме того, в апреле ЕС намерен ввести новый пакет санкций, прежде всего направленный на ужесточение контроля за уже введенными ограничениями. В результате экспорт снижается, импорт растет, рубль слабеет, а доходы бюджета сокращаются. «Дальнейшее расширение бюджетных программ стимулирования экономики способно создать чрезмерные риски для макроэкономической стабильности. Завершение адаптации будет зависеть от подстройки экономики, и особенно бюджетной системы, к более низкому уровню экспортных доходов»,— предупреждают в ВШЭ. При этом они отмечают, что искусственное сокращение импорта затормозит выстраивание новых цепочек формирования стоимости и, негативно влияя на потребление населения, может стать «значимым фактором социальной напряженности». Единственно правильный путь, по их мнению, поощрение инициативы бизнеса вместо увеличения фискальной нагрузки, развитие альтернативных маршрутов экспорта и расширение практики параллельного импорта.

Впрочем, считают в ВШЭ, возможности перехода к росту в среднесрочной перспективе связаны с развитием производства, ориентированного на внутренний рынок: на нем у промышленности сейчас достаточно рыночных конкурентных преимуществ, в том числе ценовых. Условиями для такого роста являются сохранение численности среднего класса и увеличение его доходов, рост инвестиций на базе внутренних сбережений, восстановление рынка корпоративных облигаций, создание форм долгосрочного финансирования на базе банковского кредита.

В ВШЭ признают, что адаптация к санкциям во многом была достигнута за счет не только рациональных регулятивных мер, но и «активизации государства как инвестора, покупателя и производителя товаров и услуг». Экономисты считают, что роль государства останется ключевой предостерегая, впрочем, от возвращения к плановому хозяйству или к мобилизационной экономике образца середины XX века. Государству предлагается генерирование и быстрое освоение инноваций «по всему фронту экономической активности» — необходим простор для инициативы, разнообразия и экспериментов по совершенствованию технологий и институтов в противовес дальнейшему ограничению самостоятельности получателей госсредств и сокращению границ бюджетного федерализма. Предлагая переход «от интенсивной терапии к поддерживающей», в ВШЭ отмечают «очевидное противоречие между текущими интересами адаптации и перспективными интересами развития». Авторы работы особо выделяют, что это относится и к системе образования, которая вносит решающий вклад в формирование человеческого капитала как самой существенной предпосылки для устойчивого экономического роста.

Артем Чугунов