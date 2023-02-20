Росстат показал ВВП в лучшем виде

Опубликованная 20 февраля Росстатом первая оценка снижения ВВП в 2022 году оказалась заметно лучше всех ожиданий — минус 2,1%. Основная причина этого — высокие экспортные доходы корпораций и выросшие расходы бюджета. Экспортная выручка оплачивала подорожавший и малодоступный инвестиционный импорт, а бюджетные траты шли в том числе на выросшее в цене госуправление и «обеспечение военной безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост трат выросших доходов от экспорта на госуправление и бюджетные стройки не дал глубоко провалиться ВВП, но сам показатель уже мало что говорит о состоянии экономики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рост трат выросших доходов от экспорта на госуправление и бюджетные стройки не дал глубоко провалиться ВВП, но сам показатель уже мало что говорит о состоянии экономики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первая оценка ВВП 2022 года далась Росстату непросто — статистики дважды переносили публикацию по «техническим причинам». В результате 20 февраля было сообщено, что российская экономика в минувшем году сжалась лишь на 2,1%. Это заметно меньше не только всех консенсус-прогнозов, но и последних ожиданий ЦБ (минус 2,5%) и Минэкономики (минус 2,9%). Напомним, в 2021 году ВВП вырос в итоге на 5,6% (до этой оценки Росстат говорил о росте на 4,7%). Ненефтегазовый ВВП в 2022 году снизился на 2,7% после роста на 5,1% в 2021-м, его доля в общем размере экономики стала минимальной с 2018 года — 80,6%. В расчете на душу населения спад ВВП в 2022 году оказался максимальным с кризисного 2009-го — отметим, впрочем, что к оценке благосостояния населения этот показатель значимого отношения не имеет.

В обнародованной 20 февраля оценке Росстата прежде всего обращает на себя внимание рекордное статистическое расхождение в объеме ВВП в 3,7 трлн руб.

Она является разницей оценок ВВП методами производства и потребления. В среднем за 1997–2020 годы статрасхождение в текущих ценах не превышало 200 млрд руб., отмечает автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов. Он видит причину такого расхождения в том, что расходы бюджета по итогам 2022 года оказались на 2,1 трлн руб. больше плановых, и в декабре они оказались рекордными (6,7 трлн руб.). «Вероятно, часть трат государства, отраженная в компонентах ВВП по потреблению, не успела транслироваться в производство»,— полагает эксперт.

Между тем показатели четвертого квартала 2022 года (о динамике ВВП в этом период Росстат сообщит только в марте) вряд ли будут качественно отличаться от годовой статистики производства ВВП. В прошлом году добавленная стоимость росла лишь в добыче, АПК, строительстве, в услугах гостиниц и ресторанов, в госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в IT.

С точки зрения использования ВВП расходы на конечное потребление в годовом выражении снизились на 0,6% — за счет расходов домохозяйств (минус 1,8%) из-за снижения спроса на непродовольственные товары. Расходы же государства на потребление на фоне роста трат бюджета увеличились на 2,8% за счет коллективных услуг. Валовое накопление снизилось на 3,2% из-за снижения материальных запасов, но накопление основного капитала и ценностей увеличилось на 5,2% в массированных расходах компаний на дорогой и дефицитный инвестиционный импорт (дефлятор таких расходов — 14,1%).

Данных об изменении долей экспорта и импорта Росстат не приводит, но исходя из структуры использования ВВП доля чистого экспорта выросла с 9,3% в 2021 году до 12,8% в 2022-м — «за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта».

Доля же внутреннего конечного спроса сократилась: в части расходов на конечное потребление — с 67,3% до 65%, валового накопления — с 23,4% до 22,2%.

В результате, по оценке «Твердых цифр», основной вклад в сжатие экономики в 2022 году (минус 1 процентный пункт, п. п.) внес спрос домохозяйств. Валовое накопление капитала (из-за снижения запасов) и чистый экспорт (разница между экспортом и импортом) снизили ВВП на 0,8 п. п. каждый. Положительный вклад в динамику экономики (плюс 0,5 п. п.) внесло лишь госпотребление.

В 2023 году Александр Исаков из Bloomberg Economics видит три риска для ВВП. Это сокращение госрасходов (с коррекцией на рост цен, текущий план предполагает их падение более чем на 10% к уровню 2022 года), снижение добычи нефти и замедление роста кредитования физических лиц. «Если уровень добычи нефти останется выше 10 млн баррелей в сутки в течение года, а расходы федерального бюджета сохранятся хотя бы на уровне прошлого года, то ВВП скорее вырастет (на уровне прогноза МВФ в плюс 0,3%), чем снизится»,— считает эксперт.

Артем Чугунов