Ростовских судей тоже судят

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Госпожа Золотарева, возглавлявшая суд с 2015 года, покинула свой пост добровольно, но вскоре может стать фигурантом уголовного дела. С подачи ФСБ у СКР уже возникли вопросы к трем десяткам местных судей, а начальника управления судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского и вовсе привезли в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

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Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Ростовский областной суд

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

ВККС во вторник, 4 апреля, приняла отставку председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. «Она подала заявление об уходе по собственному желанию, ее полномочия будут прекращены с 7 апреля»,— сообщили “Ъ” в коллегии.

В ВККС отметили, что за Еленой Золотаревой сохраняются звание судьи, льготы, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. «Это почетная отставка, статуса она не лишена»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Елене Золотаревой 64 года, она окончила юрфак Ростовского государственного университета по специальности «правоведение» и еще в начале 1980-х годов стала работать в прокуратуре, откуда затем и перешла в судебную систему. Ростовский облсуд она возглавила в 2015 году, а два года назад указом президента Владимира Путина госпожу Золотареву переназначили на очередной шестилетний срок.

А 3 апреля в Ростов-на-Дону приехала целая бригада сотрудников ФСБ, МВД и СКР, которые начали проводить так называемые неотложные следственные действия — фактически обыски и выемки документов, на которые не требуется судебных разрешений.

По данным “Ъ”, со стороны следствия курировал мероприятие начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. МВД было представлено главком по экономической безопасности и противодействию коррупции, а ФСБ — управлением «М», по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. В самих ведомствах от комментариев воздержались, зато ростовские СМИ рассказали некоторые подробности мероприятий. В частности, отмечалось, что они проводились в отношении трех десятков судей, работающих в Ростовском областном, Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону, а также в судах Волгодонского района, Шахт и Каменска-Шахтинского.

Поскольку существует особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении судей и их задержания, в Москву участники мероприятий вернулись без служителей Фемиды, захватив с собой только начальника регионального управления судебного департамента Андрея Рощевского.

По ходатайству ГСУ СКР Басманный райсуд арестовал фигуранта, являющегося, так же как и председатель облсуда, выходцем из прокуратуры, до 28 мая. Адвокат господина Рощевского от комментариев воздержалась, сославшись на отсутствие разрешения со стороны своего клиента.

По данным источника “Ъ” в силовых структурах, ростовских судей заподозрили в получении взяток и мошенничестве (ст. 290 и 159 УК РФ). ФСБ, следившая за фигурантами уголовных дел, установила, что за вознаграждения им изменяли меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей, выносились мягкие приговоры, а также нужные решения по гражданским делам.

Посредниками в получении незаконных вознаграждений от клиентов выступали адвокаты и сотрудники судебного управления, которое обеспечивает работу судов. В Ростовском областном суде “Ъ” сообщили, что им о спецоперации ничего не известно.

На фоне масштабного коррупционного скандала Елене Золотаревой в Верховном суде рекомендовали подать в отставку, которая тут же была принята. При этом ее вопрос даже не был отражен в повестке ВККС.

Представители коллегии сообщили, что другие ростовские судьи с заявлениями не обращались. Не поступало ходатайств и от председателя СКР Александра Бастрыкина на дачу согласия на привлечение судей к уголовной ответственности. Однако, согласно практике, действующей в судебно-следственных органах, обычно оформление документов и их рассмотрение в комиссии может затянуться на несколько месяцев и даже лет, если служители Фемиды не ходят на слушания и обжалуют буквально каждое действие как следствия, так и своих коллег.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону; Алексей Соковнин, Николай Сергеев