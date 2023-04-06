Производитель Jаgermeister отказался от авторских требований к калужскому заводу из-за биттеров Heiler

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила немецкой Mast-Jаgermeister SE предупреждение из-за требований к калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» (КЛВЗ) прекратить продажу напитков под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, которые германский производитель посчитал контрафактом, сообщил ТАСС. Германская фирма отказалась от претензий к российскому заводу.

В ФАС указали, что не признавали Mast-Jаgermeister SE нарушителем закона. Компания исполнила предупреждение, поэтому дела о нарушении антимонопольного законодательства против нее не возбудили. Это же подтвердили в пресс-службе завода «Кристалл».

На давление со стороны производителей Jаgermeister КЛВЗ пожаловался в декабре 2022 года. На заводе сообщили, что немецкая компания потребовала убрать из продажи биттеры Alter Heiler и Konig Heiler, продажи которых начались в октябре. «Кристалл» назвал требование проявлением недобросовестной конкуренции и обратился в ФАС.

В январе Роспатент счел этикетку Alter Heiler сходной с Jagermeister «до степени смешения». В связи с этим ведомство отказалось регистрировать российское обозначение как товарный знак. КЛВЗ пообещал оспорить решение Роспатента.