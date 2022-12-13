Калужский ликеро-водочный завод подал заявление в ФАС на Jаgermeister

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России заявление против производителя травяного ликера Jаgermeister. КЛВЗ настаивает, что компания требует убрать из продажи калужские биттеры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой КЛВЗ.

«Причина конфликта — недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям — продавать эти продукты»,— сказано в сообщении компании. Там попросили ФАС оценить действия компании «ТКМ», которая представляет интересы производителя ликера компании Mast-Jаgermeister в России.

В КЛВЗ утверждают, что «ТКМ» называет продукцию завода контрафактом и требует изъять ее из оборота. «Мы уверены, что это ложное утверждение, направленное на дискредитацию КЛВЗ "Кристалл", а также расцениваем это как давление на торговых партнеров, некоторые из которых приостанавливают сотрудничество из-за риска западных санкций»,— цитирует пресс-служба Артема Чубукина, гендиректора КЛВЗ.

В октябре КЛВЗ начал продажу новых брендов своих биттеров. В компании также заявляли, что планируют довести годовой объем продукции до 300-360 тыс. дал.

2 ноября вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что производитель Jagermeister приостановил поставки ликера в Россию. По информации «Ъ», российский дистрибутор Jagermeister ГК «Руст» также заявил своим партнерам о приостановке поставок.

Как в России заменяют импортный алкоголь — в материале «Ъ» «У российских собственная Gordon’s».