Венчурных инвесторов подкосил пессимизм

По итогам первого квартала вложения венчурных инвесторов в стартапы упали до рекордных минимумов. По сравнению с прошлым годом объем мировых инвестиций сократился на 53%. Аналитики объясняют это нервозностью инвесторов, обеспокоенных недавним банкротством Silicon Valley Bank, который занимал ведущие позиции в финансировании технологических стартапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

По данным консалтингово-исследовательской компании Crunchbase, объем мировых венчурных инвестиций в первом квартале составил $75,7 млрд. Это более чем вдвое меньше, чем годом ранее ($161,5 млрд).

Столь радикальное снижение в первом квартале было показано, даже несмотря на инвестицию $10 млрд компании Microsoft в разработчика ИИ, компанию OpenAI, и крупный раунд привлечения инвестиций на $6 млрд оператором платежей Stripe. Без этих двух крупных инвестиций падение было бы еще более драматичным — до $60 млрд.

Исследователи Crunchbase подчеркивают, что сокращение венчурных инвестиций произошло практически по всем сегментам — снижение составило 44–54%. Это говорит о том, что пессимизм охватил всех венчурных инвесторов, которые теперь переоценивают свои портфели.

Существенное падение венчурных инвестиций зафиксировано и в США. По подсчетам исследователей PitchBook и National Venture Capital Association, которые приводит Bloomberg, в первом квартале в США объем венчурных инвестиций составил всего $37 млрд. Это падение на 55% к первому кварталу 2022 года и минимум с четвертого квартала 2019 года.

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Причиной столь резкого сокращения венчурных инвестиций аналитики в один голос называют мартовское банкротство Silicon Valley Bank. Он был одним из крупнейших и старейших банков США, работавших с технологическими стартапами.

«Сейчас весь рынок занял очень осторожную позицию в отношении (венчурных.— “Ъ”) инвестиций,— сообщил Bloomberg аналитик рынка венчурного капитала в PitchBook Кайл Стэнфорд.— Компаниям стало нелегко привлечь капитал, даже если их бизнес продолжает расти такими же темпами, что были показаны в ходе предыдущего раунда инвестиций».

Мы еще не достигли нижней точки цикла,— отметила в интервью Yahoo Finance Джина Теаре.— Если бы не две крупные сделки (с OpenAI и Stripe.— “Ъ”), падение составило бы больше 60%».

Евгений Хвостик