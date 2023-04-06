Пригожин заявил об отсутствии признаков отхода ВСУ из Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация об отступлении украинских вооруженных сил из Бахмута (Артемовск) не соответствует действительности. По его словам, для «позитивной динамики» следует решить ряд вопросов, в частности с организацией командования и поставкой боеприпасов.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часов Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет»,— приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

Евгений Пригожин выделил три основных вопроса, которые необходимо решить, «чтобы нам иметь позитивную динамику». «Первый вопрос — убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второе — убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак)»,— считает основатель ЧВК.

По словам Евгения Пригожина, только тогда, когда все эти три вопроса будут решены, «можно куда угодно идти». Он указал, что остальные вопросы в настоящее время обсуждать не стоит, поскольку они находятся под грифом секретности.

3 апреля Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» удалось «юридически» установить контроль над Бахмутом. Он утверждает, что на здании администрации города установили российский флаг. В Белом доме заявили, что в Бахмуте продолжаются «весьма и весьма жестокие бои». Комментируя возможный вывод украинских войск из Бахмута, президент Украины Владимир Зеленский указал, что при угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты «правильные решения».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».