Белый дом заявил о продолжении «жестоких боев» за Бахмут

В Бахмуте продолжаются «весьма и весьма жестокие бои», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Так он отреагировал на заявление основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «юридически Бахмут взят».

«Даже если россияне возьмут его, это не изменит динамику на поле боя со стратегической точки зрения»,— сказал господин Кирби журналистам (цитата по Reuters).

Господин Пригожин посчитал, что ЧВК «Вагнер» удалось «юридически» установить контроль над городом, так как на здание администрации Бахмута, по его словам, был установлен российский флаг. По его словам, украинские войска сосредоточены «на западных районах». Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в свою очередь заявлял, что российские силы пока не получили контроль над городом.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил AP, что если Киев потерпит поражение в Бахмуте, страну начнут подталкивать к компромиссу с Россией. Как пишет AP, господин Зеленский признал, что проигрыш «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

О подготовке Украины к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Леонид Уварчев