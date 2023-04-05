Зеленский заявил, что при угрозе окружения ВСУ в Бахмуте будут «приняты правильные решения»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном выводе украинских войск из Бахмута. По словам президента, при угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты «правильные решения».

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Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

«При угрозе потери личного состава из-за окружения будут приняты "правильные решения"»,— сказал господин Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой (цитата по «Страна.UA»).

Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что его бойцы контролируют около 70% города.

На этой неделе господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» удалось «юридически» установить контроль над Бахмутом. Он утверждает, что на здании администрации города установили российский флаг. Комментируя его заявление, в Белом доме заявили, что в Бахмуте продолжаются «весьма и весьма жестокие бои».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко