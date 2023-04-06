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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 407-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 6 апреля

Поселок Запесочье в Брянской области попал под минометный обстрел. Всемирный банк и ООН оценили в $10 млрд ущерб, нанесенный энергетике Украины. К концу апреля более 16 тыс. украинских солдат пройдут подготовку в рамках специальной миссии Евросоюза. Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:21. Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 80 руб. впервые с апреля прошлого года.

9:18. Восточноевропейские партнеры Украины недовольны отсутствием пошлин на поставки зерна — газета El Pais.

8:57. Верховная рада может проголосовать за увольнение главы счетной палаты Валерия Пацкана на следующей неделе — депутат Алексей Гончаренко.

8:41. Поселок Запесочье в Брянской области попал под минометный обстрел, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

8:39. Минобороны США заключило с компанией General Dynamics Land Systems контракт на производство танков M1A1 Abrams для Украины до 29 сентября 2023 года. Сумма контракта составляет $27,1 млн.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:24. Посредничество Китая в урегулировании конфликта угрожает суверенитету Украины, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом он рассказал Bloomberg.

8:17. По оценке Всемирного банка и Программы развития ООН, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины ущерб превысил $10 млрд.

8:15. Более 16 тыс. украинских солдат к концу апреля пройдут подготовку в рамках специальной миссии Евросоюза — командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан.

8:08. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос: страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6.

8:07. Советник президента Украины Андрей Сибиха в интервью Financial Times заявил, что Киев будет готов обсуждать с Россией судьбу Крыма, когда украинские войска окажутся на административной границе с регионом.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 406-й

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