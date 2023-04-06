Макрон выступил против размещения ядерного оружия в странах, которые им не обладают

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает категорически против размещения ядерного оружия за пределами государств, которые им обладают. По словам политика, особенно его беспокоит возможное размещение ядерного оружия на европейском континенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

«Франция считает, что ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе»,— сообщил господин Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине (цитата по Reuters).

Также французский президент заявил о необходимости не допустить возможное использование ядерного оружия в ходе военного конфликта на Украине. По его словам, этому должно способствовать неукоснительное соблюдение всех международных договоров по ограничению распространения ядерного оружия.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства.

По официальным данным, ядерным оружием обладают США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. В сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США создали оборонный альянс AUKUS. В рамках трехстороннего соглашения военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подлодки.

О реакции других стран на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии читайте в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Александр Кислов