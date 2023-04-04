Террорист Капустин взят заочно

Как стало известно “Ъ”, в обстоятельствах совершенного в начале марта вооруженного нападения группы украинских националистов на приграничные села в Брянской области разбирается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СКР. Его сотрудники заочно обвинили организатора рейда 39-летнего уроженца Москвы Дениса Капустина в совершении теракта, сопряженного с причинением умышленной смерти человеку, и уже добились в Басманном райсуде его заочного ареста. Суд решил, что националист и сейчас представляет угрозу для мирных граждан, поэтому не может оставаться на свободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Капустин

Фото: соцсети Денис Капустин

Фото: соцсети

С ходатайством об аресте россиянина Дениса Капустина в Басманный райсуд обратился на днях руководитель 4-го отдела управления по расследованию военных преступлений ГСУ СКР. Он пояснил суду, что еще 2 марта, сразу после нападения боевиков на села в Брянской области, в 4-м отделе было возбуждено уголовное дело по фактам совершения теракта с причинением умышленной смерти человеку, а также незаконного группового использования оружия и взрывчатки (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Две недели спустя в уголовном деле появился первый заочно обвиняемый. Им стал россиянин Денис Капустин, организовавший и лично возглавивший, по данным следствия, террористический рейд по российской территории. 21 марта предполагаемый главарь боевиков был объявлен в федеральный и международный розыск без объяснения причин — МВД лишь указало в базе, что гражданин Капустин «разыскивается по статье УК». Поскольку найти его быстро не удалось, следствие ходатайствовало о заочном аресте террориста.

Обосновывая свою позицию, начальник 4-го отдела пояснил, что причастность Дениса Капустина к теракту подтверждена проведенными оперативными мероприятиями, результатами осмотров мест происшествий и документов, показаниями свидетелей и потерпевших, а также заключениями судебных экспертиз.

Тяжесть совершенных обвиняемым преступлений, по мнению автора ходатайства, является «исключительным обстоятельством», диктующим необходимость избрания ему самой строгой меры пресечения.

Тем более что, оставаясь на свободе, Денис Капустин, по мнению следователя, может не только воспрепятствовать разбирательству по делу, но и продолжить свою преступную деятельность. В ГСУ СКР считают, что террорист «активно противодействует СВО по демилитаризации и денацификации Украины» и в любой момент готов снова посягнуть на жизнь «российских военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан».

Адвокат боевика по назначению заявила, что перед тем, как арестовать ее клиента, следовало бы выслушать его мнение по этому вопросу, однако суд ее доводы не принял, пояснив, что в материалах следствия и для заочного ареста «правовых оснований» вполне достаточно.

Таким образом, по решению суда Денис Капустин будет взят под стражу на два месяца с момента его поимки либо экстрадиции в Россию. При этом председательствующая пояснила, что, если обвиняемый с ней не согласится, у него есть право обжаловать заочный арест и даже лично высказать свои претензии на процессе в апелляционной инстанции.

Напомним, рано утром 2 марта в российские села Любечане и Сушаны, в которых живут в общей сложности около 400 человек, проникли две группы вооруженных боевиков с Украины. Объекты нападения были выбраны ими неслучайно — расположенные на стыке границ трех стран села хотя и относятся административно к Брянской области, географически гораздо ближе к украинскому Чернигову и белорусскому Гомелю.

Налетчики бесчинствовали в деревнях несколько часов: они останавливали местных жителей, отбирали у них мобильные телефоны, связывали и закрывали людей в их же собственных домах. По частному автомобилю, перевозившему детей в школу, боевики открыли огонь из автоматических винтовок производства США, убив его водителя и ранив 12-летнего пассажира-школьника. Только к 13 часам вооруженную банду удалось «выдавить», как отмечалось в официальных сообщениях, на территорию Украины. В процессе расследования было установлено, что в налете участвовали около десяти человек перешедших на сторону ВСУ националистов российского происхождения. Организатором акции и полевым командиром обеих групп следствие признало 39-летнего уроженца московского микрорайона Перово Дениса Капустина, известного в праворадикальной среде под ником White Rex (Белый Король).

Сергей Машкин