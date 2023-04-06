Особый противопожарный режим введут с 15 апреля в Свердловской области

В Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим, сообщил департамент информационной политики региона. Согласно режиму, на землях населенных пунктов, лесного фонда, сельскохозяйственного и специального назначения запрещается использование открытого огня, разведение костров (в том числе на территории собственного дачного или садового участка).

Вводится запрет на сжигание мусора и сухой травы, проведение любых пожароопасных работ, на организацию стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведенных мест. В 2023 году в областной противопожарной службе будет создано новое пожарное подразделение для работы с торфяными пожарами на базе отряда № 19.

Напомним, российские регионы начинают борьбу с природными пожарами. В Тюменской области с 3 апреля ввели особый противопожарный режим и запретили посещать леса. Глава региона Александр Моор пообещал выплатить 40 тыс. руб. за данные о лесных поджигателях и 50 тыс. руб. за помощь в их задержании.

В Екатеринбурге 31 марта произошел крупный природный пожар: в микрорайоне Солнечный на площади 300 кв. м горела сухая трава. Это был первый с начала года случай возгорания сухой растительности в уральской столице.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина