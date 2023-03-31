В Солнечном на площади 300 кв. метров загорелась сухая трава

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на площади 300 кв. метров горит сухая трава, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По данным ведомства, угрозы распространения огня на жилые дома нет. В ликвидации возгорания задействованы две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.

В это же время на 14-м километре Чусовского тракта произошел пожар в садовом товариществе. Предварительно, из-за горения сухой растительности огонь перешел на садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составляет 150 кв. метров. В тушении пожара участвуют 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Это первые с начала года случаи возгорания сухой растительности в Екатеринбурге. Напомним, в 2021 году в Солнечном горел торфяник, из-за чего власти вводили в микрорайоне режим ЧС локального характера. Из-за тления торфяника в городском воздухе в течение шести дней фиксировали превышение нормы вредных веществ.

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Диана Сунагатуллина