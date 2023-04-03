В Малгобекском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции

На всей территории Малгобекского района Ингушетии с 20:00 мск решением республиканского управления ФСБ введен режим контртеррористической операции.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник, на территории района произошла перестрелка полицейских с группой неизвестных.

В сообщении пресс-службы управления ФСБ говорится, что режим введен «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». Временные рамки режима в сообщении не отражены.

Режим контртеррористической операции дает сотрудникам силовых ведомств дополнительные полномочия, а остальных граждан ограничивает в правах. Ограничения прописаны в законе «О противодействии терроризму».