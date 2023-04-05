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Соли тяжелых металлов

Инвесторы отказались от реализации четырех промпроектов в орловском Мценске

Четыре компании отказались от планов по размещению производств на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Мценск Орловской области. Проекты были связаны с металлургией, производством огнеупорных материалов, а также приправ из морской соли Крыма. Суммарный объем вложений мог превысить полмиллиарда рублей. Большую часть решений об остановке проектов инвесторы приняли в конце 2022 года на фоне продолжающейся спецоперации. Эксперты объясняют это зависимостью от европейского оборудования.

Фото: управление МЧС по Орловской области

Фото: управление МЧС по Орловской области

Об отказе четырех инвесторов от планов по реализации промышленных проектов на ТОСЭР «Мценск» сообщается во всероссийском реестре резидентов ТОСЭР, который публикует Министерство экономического развития. Информация о свернутых проектах актуальна на 23 марта 2023 года, сообщается в документе, на который обратил внимание «Ъ-Черноземье».

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Крупнейший из четырех свернутых проектов анонсировало в 2020 году АО «НПО "Экопромтехнология"». Компания планировала строительство завода синтетических металлургических флюсов и огнеупорных изделий за 485 млн руб., а власти рассчитывали, что на предприятии будет создано не менее 85 рабочих мест. В реестре поясняется, что компания отказалась от реализации проекта в октябре 2022 года.

Также в конце прошлого года от планов на ТОСЭР отказалось ООО «НПО "Энергия"». Эта компания собиралась вложить 15 млн руб. в производство синтетического чугуна с максимальной мощностью 6,5 тыс. т продукции в месяц. Такой чугун применяется как основное сырье в литейной промышленности.

«Экопромтехнология» и «Энергия» были проектами известного в металлургической отрасли предпринимателя Александра Шаруды, главы холдинга «Втормет». Бизнес господина Шаруды существует с 1996 года. Его ключевым активом является алюминиевый завод в Люберецком районе Московской области мощностью 78 тыс. т в год. У господина Шаруды есть и другие проекты в Мценске: в частности, ему близко АО «Металлургическая компания „Сталькрон“», занимающееся в моногороде обработкой лома цветных металлов. АО является единственным учредителем «Экопромтехнологии» и управляющей компанией «Энергии».

ООО «Мценский завод прецизионных сплавов» в том же октябре 2022-го прекратило работу над анонсированным годом ранее небольшим металлургическим проектом. Компания собиралась инвестировать 11,2 млн руб. в выпуск изделий из чугуна, стали, ферросплавов, алюминия, свинца, цинка, олова и меди. Работать на нем, как ожидалось, должны были десять человек.

ООО «Мценск сервис групп», как сообщается в реестре, единственное из четырех компаний прекратило свой проект на ТОСЭР еще до начала спецоперации на Украине. Компания с 2019 года собиралась вложить 60,2 млн руб. в строительство в Мценске производства приправ из обработанной крымской морской соли.

Все четыре юрлица были лишены статуса резидента ТОСЭР, позволявшего претендовать на широкий пул налоговых льгот. Заключенные ими ранее соглашения с правительством Орловской области об инвестициях в регион разорваны. Однако все юрлица остаются действующими и не имеют банкротной практики. В облправительстве планируют позднее прокомментировать «Ъ-Черноземье» действия свернувших проекты в ТОСЭР инвесторов.

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Промышленный эксперт Леонид Хазанов предполагает, что три связанных с металлургией проекта в Мценске столкнулись с резким ухудшением конъюнктуры сразу по нескольким направлениям. «Можно предположить, что у инвесторов возникли проблемы с оборудованием. Зачастую в отрасли оно иностранное, преимущественно европейское. А эти производители сегодня не склонны работать с российскими заказчиками. Одновременно орловские проекты в условиях изменений на российском металлургическом рынке могли столкнуться с падением спроса на продукцию, которую они планировали выпускать. В итоге анонсированные в 2020–2021 годах проекты стали попросту неперспективными,— полагает господин Хазанов.— К первым двум могли добавиться и проблемы с финансированием. Часто небольшие производства в этой отрасли создаются на заемные деньги и лишь в редких случаях — на свои. А банки, не видя прозрачных перспектив окупаемости, могли ужесточить условия предоставления кредитов».

Сергей Калашников

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