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Коммерсантъ FM
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Забоевые заслуги

С угольной отрасли бюджет получил дополнительно почти 200 млрд рублей

Поступления налогов от угольной отрасли РФ в 2022 году выросли вдвое, до 360 млрд руб., следует из оценок Минэнерго. Это стало результатом повышения налоговой нагрузки на отрасль в 2022 году и высоких мировых цен. В то же время потенциал роста нагрузки выглядит исчерпанным, и Минфин не собирается требовать от угольных компаний единоразового сбора в бюджет в 2023 году.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Налоговые поступления от угольных компаний в России в 2022 году составили 360 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2021 году (175 млрд руб.), и в шесть раз больше, чем в 2020 году (63 млрд руб.), говорится в презентации министра энергетики РФ Николая Шульгинова «О реализации приоритетных проектов в энергетике» (есть в наличии у “Ъ”). Господин Шульгинов 15 марта выступал на «правительственном часе» в Госдуме, в ходе которого в том числе подводил итоги 2022 года. Неясно, имеются ли в виду в презентации выплаты только в федеральный или консолидированный бюджет (с учетом налога на прибыль в регионах). В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

Угольная отрасль за последние три года пережила несколько раундов увеличения фискальной нагрузки. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь был привязан к мировым ценам: ставка НДПИ была установлена на уровне 1,5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal, тогда как прежде применялась фиксированная ставка в 57 руб. на тонну. По прогнозам Минфина, доходы бюджета от этой меры должны были составить 27,7 млрд руб. Параллельно в 2022 году обсуждалась идея ввести экспортные пошлины на уголь, в том числе энергетический, при превышении цены в $150 за тонну в порту отгрузки, но пока от нее отказались. Тем не менее было решено временно — с 1 января до 31 марта 2023 года — повысить НДПИ для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб. за тонну, что позволит дополнительно привлечь в бюджет 30 млрд руб.

В 2022 году мировые цены на уголь резко выросли, что, видимо, привело к росту налоговых поступлений в бюджет РФ от коксующегося угля, налоги на добычу которого привязаны к котировкам австралийского угля. В то же время российский энергетический уголь стал торговаться с огромным дисконтом относительно мировых бенчмарков, который во второй половине 2022 года порой превышал 50%. Кроме того, расходы угольных компаний на логистику выросли из-за повышения тарифов ОАО РЖД и роста ставок фрахта на балкеры.

При этом крепкий рубль в 2022 года ограничивал доходы угольных компаний. В результате сейчас Минфин, видимо, не рассматривает угольную отрасль как источник дополнительных поступлений. Замглавы Минфина Алексей Сазанов 15 марта заявил, что угольные компании, как и нефтегазовые, не будут платить единоразовый сбор в бюджет, который распространится на другие компании с доналоговой прибылью более 1 млрд руб. в 2022 году.

В условиях, когда ЕС с августа отказался от импорта российского угля, выросли его поставки в Азию. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил 15 марта журналистам, что экспорт российского угля в страны АТР, составив в 2022 году 140 млн тонн, может немного увеличиться в этом году. Согласно презентации, в 2022 году кратно вырос экспорт в Индию — с 6,6 млн тонн в 2021 году до 20,1 млн тонн в 2022 году. Поставки в Китай выросли на 25%, до 67,3 млн тонн.

Минэнерго ожидает сохранения добычи угля в 2023 году на уровне прошлого года 443,6 млн тонн. «По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года»,— сказал 15 марта Николай Шульгинов.

Fitch ожидает сохранения цен на коксующийся уголь в мире на высоком уровне по сравнению с историческими значениями, хотя и ниже, чем в 2022 году. В 2023 году прогноз агентства по цене коксующегося угля составляет $220 за тонну. «Пересмотренные предположения о ценах на металлургический уголь поддерживаются сочетанием улучшения перспектив спроса после того, как Китай снял запрет на импорт из Австралии, а также увеличения производственных затрат в этом секторе»,— говорится в прогнозе аналитиков агентства.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов

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