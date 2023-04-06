Индонежно любимая Азия

Стремление вложить средства в активы за рубежом и снижение популярности Турции привели к резкому росту спроса россиян на покупку недвижимости в Таиланде и Индонезии. За год их активность в этих странах увеличилась в полтора-два раза. С возобновлением после пандемии турпотока из Китая доходность от вложений на рынках Таиланда и Индонезии может оказаться выше, чем в Европе, но инвестиции будут рискованными, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Согласно данным Tranio, которые есть у “Ъ”, спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде в первом квартале 2023 года вырос на 57% год к году, в Индонезии — на 39%. Вьетнам показал незначительный рост в 5%, а спрос на жилье на Филиппинах остался на уровне прошлого года. По оценкам Prian.ru, в январе—марте интерес к покупке недвижимости в Таиланде год к году вырос в 3,4 раза, в Индонезии — в 2,2 раза. Эти два направления сейчас формируют 95% спроса на объекты в Юго-Восточной Азии, отмечает главный редактор Prian.ru Филипп Березин. Запросы на Малайзию, Вьетнам и Гонконг эксперт называет единичными.

В Barnes International Moscow отмечают рост за год спроса на 30% на Таиланд и Индонезию, сейчас они формируют 20% общего объема спроса на зарубежную недвижимость. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева оценивает долю азиатских рынков в 20–30%.

Россияне — одни из ключевых зарубежных покупателей квартир в Таиланде.

По данным таиландского Government Housing Bank, в 2022 году они сформировали 7% сделок, заняв второе место. На первом с большим отрывом выходцы из Китая — 49,4%, на третьем граждане США — 4,7%. Текущее оживление на азиатских рынках господин Березин связывает со снятием пандемийных ограничений, началом военных действий на Украине, стремлением россиян вложить средства за рубежом при сокращении числа доступных направлений.

На азиатский рынок сейчас переориентировались те, кто планировал покупать недвижимость в Турции, говорит коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. «Усложнение процедуры получения вида на жительство, взлет цен на курортах Антальи и опасения, связанные с землетрясением, заставили инвесторов расширить поле поиска»,— рассуждает она.

В качестве преимущества Юго-Восточной Азии покупатели, по словам госпожи Милишенковой, рассматривают возможность оплаты сделки напрямую с российских счетов, отсутствие сезонных колебаний спроса на аренду и сравнительно низкий инвестиционный порог. В Таиланде он начинается от $100 тыс. (8 млн руб.), на Бали — от $150 тыс. (11,9 млн руб.). Средний бюджет сделок россиян в первом квартале составил $166 тыс. (13,2 млн руб.) и $200 тыс. (15,9 млн руб.) соответственно, указывают в Tranio. За год средние цены в Таиланде выросли на 5%, в Индонезии — на 26,6%.

Филипп Березин считает, что многие россияне рассматривают недвижимость в Азии как инвестицию: «С оживлением туризма и открытием границ Китая спрос и на покупку, и на аренду вырастет».

Руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский называет инвесторами не менее 70% покупателей азиатской недвижимости. По подсчетам Prian.ru, арендный доход в этих странах может составить 7–9% годовых, за счет удорожания при строительстве получится заработать до 40–50%.

Однако азиатские рынки недвижимости не такие стабильные, как европейские, предупреждает Филипп Березин: «Могут быть задержки со строительством, его низкое качество, колебания туристического спроса». Кроме того, в каждой стране Юго-Восточной Азии свои нюансы налогообложения, добавляет госпожа Мошева.

Но цены на вторичное жилье со всей инфраструктурой, особенно на островах Индонезии и Таиланда, из-за нехватки участков под застройку в будущем могут вырасти, считает Денис Перковский. Ирина Мошева называет важным фактором общее движение мирового капитала в сторону Азии и активное развитие субрегиона. Рост местного платежеспособного населения, по ее мнению, позитивно сказывается на рынке недвижимости.

Александра Мерцалова