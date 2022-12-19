Покупатели перебираются за рубеж

Геополитическое обострение и особенно объявленная в сентябре частичная мобилизация привели к скачку спроса россиян на зарубежную недвижимость. За год он вырос более чем в два раза. Три четверти объектов покупаются для переезда. Основной интерес концентрируется вокруг Турции и ОАЭ, но позитивную динамику консультанты видят и по некоторым европейским направлениям. Единственным фактором, который в перспективе может ослабить спрос россиян на зарубежную недвижимость, аналитики называют серьезное колебание курса рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За год число запросов россиян на покупку зарубежной недвижимости выросло в 2,3 раза год к году и в 1,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Такие данные приводит Prian.ru, добавляя, что в реальные сделки конвертируется около 80% спроса. Текущая динамика превысила изначальный прогноз: аналитики ориентировались на рост на 30–40% на фоне завершения пандемии. Главным редактор Prian.ru Филипп Березин называет причинами ажиотажа конфликт на Украине и объявленную в сентябре частичную мобилизацию. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева и основатель Kalinka Екатерина Румянцева также говорят об ощутимом росте активности покупателей на зарубежных направлениях, связывая его с общей нестабильностью в политике и экономике.

По данным Prian.ru, в этом году 75% клиентов приобретали недвижимость для переезда, в 2021 году показатель был ниже — 55%. «Сократилась доля тех, кто покупал домик у моря, чтобы ездить туда время от времени, сейчас многие приобретают жилье за границей для постоянного проживания»,— отмечает господин Березин. По его словам, есть на рынке и чисто инвестиционные сделки, но их в основном заключают те, у кого уже есть недвижимость в другой стране. Это подтверждают подсчеты NF Group: 64% сделок с зарубежной недвижимостью в этом году заключались для получения ВНЖ и гражданства, оставшиеся 36% — покупка объектов для инвестиций. Henley & Partners констатирует, что, несмотря на остановку для россиян многих программ получения гражданства или ВНЖ за инвестиции, оставшиеся взяли на себя весь объем обращений. Это программы Гренады, Турции, Черногории, Италии, Португалии, Кипра, Сербии, Болгарии и ОАЭ.

Основной спрос покупателей зарубежной недвижимости пришелся на страны, где россияне могут свободно находиться длительное время. В числе наиболее востребованных стран аналитики Prian.ru выделяют Турцию, ОАЭ, Грузию, Черногорию, Таиланд и Болгарию. Ирина Мошева добавляет в этот список и Индонезию. Кроме того, по ее словам, клиенты все чаще рассматривают инвестиции в Оман и Катар.

Интерес к недвижимости в Испании, Италии, Португалии, Греции и на Кипре, по подсчетам Prian.ru, за год вырос на 15–20%. Управляющий партнер Parus Real Estate Марина Шалаева подтверждает, что на Кипр приходилось 14% от всех запросов, на Португалию — 8%, Грецию — 6%, Мальту, Испанию и Великобританию — по 4%. «Европейские страны менее доступны для россиян из-за трудностей с переводом средств и "токсичностью" российских паспортов, но у большинства из тех, кто уже имеет второй паспорт или ВНЖ в одной из европейских стран, таких проблем особенно не возникает»,— поясняет господин Березин. Хотя спрос россиян на недвижимость в Германии, по его словам, за год сократился на 27%, в Латвии — на 23%.

Одновременно господин Березин отмечает, что весной россияне сталкивались со сложностями и блокировкой счетов при переводе средств за рубеж, но сейчас сделки осуществляются относительно свободно. Партнер Platforma.Legal Дмитрий Мальцев подтверждает, что в Турции при платежах из российских неподсанкционных банков проблем обычно не возникает.

Высокий спрос на зарубежную недвижимость, по прогнозам Филиппа Березина, сохранится в ближайшие месяцы. «Многие из покинувших страну пока не обзавелись жильем и не перевезли семьи»,— говорит он. Фактически к снижению спроса, по его прогнозам, может привести лишь девальвация рубля. «Если же курс закрепится на уровне 80–90 руб. за доллар/евро, то значительного сокращения не произойдет»,— считает эксперт. Рынки недвижимости дружественных стран, прогнозирует Ирина Мошева, останутся точками притяжения для российских покупателей.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев