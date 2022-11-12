Бакланский кризис

Депутаты заксобрания Приангарья призвали принять ряд жестких мер к обитающим на Байкале и водохранилищах ангарского каскада ГЭС бакланам. Парламентарии настаивают, что исключенная два года назад из региональной Красной книги птица расплодилась и уничтожает промысловую рыбу в промышленных масштабах, что становится социальной проблемой. В этой связи «предлагается найти правовой механизм для регулирования численности баклана, чтобы сохранить популяцию рыбы и обеспечить продовольственную безопасность жителей Иркутской области». Бакланам, в частности, грозит отстрел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В законодательном собрании Приангарья приступили к разработке мер по регулированию численности бакланов на Байкале и водохранилищах Иркутской области. Депутат заксобрания Олег Попов рассказал “Ъ” о создании профильной рабочей группы с участием вице-спикера парламента, главы комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и других депутатов.

Большой баклан был повсеместно распространен на Байкале до середины прошлого века. В конце 1960-х — начале 1970-х годов, по данным ученых Бурятского госуниверситета, птица перестала гнездиться на берегах озера из-за антропогенных факторов. В последующие 50 лет встречались только редкие залетные особи. В 2009 году большой баклан был включен в Красную книгу Иркутской области как гнездящийся перелетный вид, численность которого восстанавливается. В 2020 году птица была исключена из Красной книги в силу значительного роста популяции.

По данным депутатов иркутского заксобрания, сейчас популяция на берегах озера оценивается в 40 тыс. птиц. Расширяется и ареал: бакланы распространяются по Ангаре и уже стали гнездиться на водохранилищах ангарского каскада ГЭС. На Братском водохранилище отмечено снижение вылова промысловых видов рыб. Этот факт связывают именно с появлением здесь бакланов. Так, если в 2020 году вылов составлял 2,6 тыс. тонн, то в 2021 году — уже 2,1 тыс. тонн. В разговоре с “Ъ” гендиректор одного из предприятий ООО «Братская рыба» Сергей Романов сообщил, что с 2020 по 2022 год вылов компании снизился с 800 до 240 тонн рыбы. Ущерб он оценил в 50–60 млн руб. «Мы на протяжении восьми лет работали стабильно, а сейчас из коллектива уходят люди, на предприятии возникают вопросы, как обслуживать займы»,— жалуется он.

«Представители хозяйств жалуются, что из-за этих птиц страдает программа рыборазведения,— поддерживает Олег Попов.— Выпускаемые в водоемы мальки ценных пород рыб очень быстро уничтожаются бакланами. Помимо этого, из-за помета птицы, насыщенного азотом, высыхает прибрежная растительность — деревья и кустарники». В этой связи депутат призвал «найти правовой механизм для регулирования численности баклана, чтобы сохранить популяцию рыбы и обеспечить продовольственную безопасность жителей Иркутской области». «Мы обратились к правительству региона за выделением средств на проведение соответствующего научного исследования,— конкретизировал он.— Вторая задача — изменить правовой статус птицы, разрешить ее отстрел».

Баклан в Приангарье в настоящее время не относится к видам, разрешенным для охоты, пояснил “Ъ” руководитель Братского межрайонного отдела службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Артем Валетчик: «Для принятия мер, связанных с регулированием его численности, необходимо официально оформить соответствующий перевод, как это сделано в Бурятии». В республике, власти которой озаботились проблемой несколько ранее соседей, разрешена регуляция численности бакланов. Однако, как сообщила “Ъ” руководитель отдела учета и производства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Юлия Андриевская, в этом году не было выделено финансирование на отстрел «из-за экономических обстоятельств, связанных с перераспределением средств в региональном бюджете». По ее словам, вопрос об отстреле баклана на восточном берегу Байкала будет актуализирован весной 2023 года, «после того как проведут подсчет прилетевших особей».

«В этом году бакланов на Байкале и водохранилищах стало меньше из-за сокращения кормовой базы,— призывает не торопить события орнитолог из Иркутска, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.— Начиная с этого года птицы предпочитают проводить сезон на Торейских озерах в Забайкалье и водоемах на северо-западе Монголии. Это их традиционные места обитания, которые они были вынуждены покинуть в предыдущие два десятка лет из-за аномальной многолетней засухи. Сейчас озера восстанавливаются и успешно зарыбляются. А из наших мест бакланы в массе исчезнут сами по себе».

Влад Никифоров, Иркутск