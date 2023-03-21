Дальнему Востоку нагорело за уголь

Оптовая цена электроэнергии на Дальнем Востоке в начале года впервые приблизилась к средним ценам в остальной части страны. В январе она увеличилась почти в полтора раза месяц к месяцу — до 2,8 руб. за 1 кВт•ч. Тарифы резко выросли, поскольку правительство разрешило включить в них компенсацию убытков ТЭС региона от покупки угля в прошлые годы. Местный бизнес хочет жаловаться в прокуратуру. Однако в «РусГидро», получившей убытки в 35 млрд руб. в 2022 году, утверждает, что даже при новых ценах работа в регионе не станет прибыльной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Оптовые цены на электроэнергию для коммерческих потребителей (кроме населения) на Дальнем Востоке выросли в полтора раза. Средняя одноставочная цена (стоимость электроэнергии и мощности) в январе 2023 года к декабрю 2022 года увеличилась на 49%, до 2,84 руб. за 1 кВт•ч, следует из расчетов ИПЕМ на основе данных энергосбытовых компаний. Для сравнения: в январе средняя одноставочная цена в европейской части РФ и на Урале — 2,74 руб., а в Сибири — 2,43 руб.

Оптовая цена составляет 30-50% в структуре конечного тарифа коммерческих потребителей. Юрлицо также оплачивает услуги по передаче и сбытовую надбавку.

Наибольший рост оптовой цены произошел в Якутии: в январе она подскочила на 50,4%, до 2,9 руб., говорит Алексей Фаддеев из ИПЕМ. В Амурской области цена составила 2,88 руб. (рост на 49,7%), в Хабаровском крае — 2,84 руб. (48,8%), в Приморском крае — 2,81 руб. (47,6%), в Еврейской автономной области — 2,78 руб. (50,1%).

На Дальнем Востоке цены на электроэнергию и мощность для каждой ТЭС регулируются государством. «РусГидро» долгие годы жаловалось на заниженные тарифы в регионе и добилось включения в цены компенсации убытков ТЭС от покупки угля с 2011 года. При установлении тарифов на 2023 год «была предусмотрена компенсация выпадающих доходов из-за роста стоимости угля в связи с принятыми изменениями в законодательство», пояснили “Ъ” в ФАС.

Малый и средний бизнес не был готов к резкому росту тарифов, говорят собеседники “Ъ” в регионе: цены выросли сначала в декабре из-за индексации сетевых тарифов, а затем и в январе из-за подорожания электроэнергии и мощности. Так, председатель амурского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Борис Белобородов сказал “Ъ”, что бизнес готовит обращение в прокуратуру. По оценке организации, в январе 2023 года конечный тариф в Амурской области с учетом НДС вырос почти на 15% месяц к месяцу, до 8,91 руб. В ФАС напоминают, что тарифы на услуги по передаче и сбытовые надбавки устанавливаются региональными регуляторами.

В «РусГидро» отмечают, что средний тариф в энергосистеме Востока составляет 5 руб. за 1 кВт•ч, что на 27% ниже показателя в европейской части РФ и в Сибири (6,9 руб.). Установленные тарифы для Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в «РусГидро»), говорят в госхолдинге, включают в том числе обоснованные расходы на топливо и ремонты. «Но даже при установленных тарифах в 2023 году ДГК не выйдет на безубыточную работу,— утверждают в "РусГидро".— В предыдущие годы из-за экономически необоснованных тарифов ДГК также несла колоссальные убытки, по сути субсидируя поставщиков топлива и потребителей. Убыток ДГК только в 2022 году превысил 35 млрд руб.».

В текущем году регуляторы хотят постепенно внедрять на Дальнем Востоке рыночное образование цен на электроэнергию. Однако если даже в условиях регулирования сдерживать энергоцены не получается, то форсировать переход к рыночному ценообразованию и отпускать энергоцены в неценовых зонах может быть опасно для экономики и особенно губительно для энергоемких инвестпроектов, предупреждают в «Сообществе потребителей энергии». Технологическая основа для развития конкуренции и формирования оптимальных энергоцен в регионе пока не создана, считают в ассоциации.

Учитывая рост стоимости угля и мазута, увеличение цен на электроэнергию в регионе было вполне ожидаемо, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Влияние на цены поэтапного запуска энергорынка в регионе пока сложно оценить: конкуренция должна стимулировать вывод дорогой генерации, но при этом переход ГЭС на режим ценопринимания может увеличить среднюю цену. При этом Сергей Сасим уверен, что существенный рост цены будет исключен на уровне формирования правил работы рынка.

Полина Смертина; Анна Яшина, Благовещенск