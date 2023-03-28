Электроэнергия по эталонам

ФАС снова пытается унифицировать расходы электросетевых компаний в регионах: теперь служба обещает внедрить «эталонный» уровень затрат с 1 января 2024 года. Такая мера, по мнению регулятора, заставит компании либо сокращать расходы, либо отдавать активы более эффективным игрокам. ФАС ожидает снижения расходов минимум в 16 регионах, что может привести к сокращению тарифов. Однако аналитики и участники рынка просят раскрыть методику расчета эталонов, поскольку, наоборот, опасаются роста тарифов для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ФАС презентовала новую концепцию эталонного регулирования в электросетевом комплексе. Служба готова с 1 января 2024 года установить «эталонный» уровень операционных затрат (OPEX) для распределительных сетевых компаний в регионах. Базовый показатель установят минимум на три года и будут ежегодно индексировать на инфляцию.

ФАС обещала ввести эталоны на OPEX в сетях с 2018 года, но всегда сталкивалась с критикой правительства. Теперь служба надеется поэтапно перевести все компании на новое регулирование с 2026 года, следует из материалов к конференции по тарифному регулированию. Организации с высокими расходами «будут вынуждены либо повысить эффективность, либо передать активы более эффективным организациям», отмечается в материалах. В ФАС пояснили “Ъ”, что сейчас разница расходов у ТСО в одном регионе может различаться в разы, а новая методика приведет к выравниванию затрат. Эталоны планируется устанавливать по субъектам РФ и видам оборудования.

Операционные расходы (в основном зарплата и расходы на ремонт) — это в среднем около 40% (редко до 50%) в выручке сетевой компании, говорит Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. В 2022 году общая выручка сетевых компаний РФ — 1,15 трлн руб.

По прогнозам ФАС, минимум в 16 регионах России OPEX сетевых компаний уменьшится, что может привести к снижению тарифов. Наибольшее сокращение OPEX ожидается в Кемеровской области (минус 15%), а наименьшее — во Владимирской и Астраханской областях (минус 1%). Совокупная выручка сетей в указанных службой регионах — лишь около 24% от выручки всех компаний РФ, данные по остальным регионам не представлены, замечает Сергей Сасим. Аналитик подчеркивает, что ФАС не раскрыла числовые данные эталонных затрат и методику их расчета, поэтому судить о влиянии на тарифы сложно.

«Эталоны предлагается устанавливать скорее на основе усреднения текущих расходов с довольно примитивной дифференциацией, чем на основе лучших практик,— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Предлагаемое применение эталонов напрямую, а не в качестве сравнительной базы, очень рискованно и требует высочайшей квалификации региональных тарифных органов. Полная картина последствий для экономики не представлена». Эталоны уже привели к кратному увеличению платежей в адрес энергосбытовых компаний, добавляют там, и нет гарантий, что эта история не повторится и с сетевыми тарифами.

В «Россетях» ожидают, что внедрение эталонных затрат приведет к исключению субъективного подхода к оценке расходов на содержание сетей, упростит и повысит прозрачность тарифного регулирования, а также окажет положительный эффект на повышение надежности и качества энергоснабжения.

В «РусГидро» (управляет сетями на Дальнем Востоке) в целом поддерживают внедрение эталонов. Но в госхолдинге считают, что проект требует доработки «с точки зрения придания механизму гибкости, чтобы он мог оперативно реагировать на внешние изменения» (фактический рост цен на оборудование или возникновение ущерба от природных катаклизмов).

«Применение эталонных затрат должно увязываться с системой контроля качества и надежности услуг,— указывает Сергей Сасим.— В противном случае организации получат стимул переводить увеличение расходов в рост чистой прибыли, например, за счет сокращения ремонтов. Кроме того, регулятор хочет индексировать эталонный OPEX на инфляцию без учета понижающих коэффициентов эффективности и эластичности, хотя рост расходов логичнее сдерживать для стимулирования компаний к эффективности». Пока нет понимания, добавляет он, как поступит регулятор при повторении двузначной инфляции.

Полина Смертина