ЛУКОЙЛ заплатит за доминирование

Комиссия по защите конкуренции Болгарии оштрафовала работающие в стране структуры ЛУКОЙЛа более чем на €87 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Они отказались предоставить другим поставщиками доступ к своим складам и нефтепродуктопроводам. Компания намерена обжаловать это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentina Petrova / AP Фото: Valentina Petrova / AP

Болгарские структуры ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ Болгария» ЕООД и «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД намерены обжаловать в Административном суде Софийской области решение Комиссии по защите конкуренции, наложившей на компании 4 апреля штраф в 195,1 млн левов (около €87,5 млн). Регулятор признал компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке хранения моторных топлив. В частности, структуры российской нефтекомпании не предоставили доступ импортерам и производителям топлив на собственные налоговые склады, а также ограничили этим ввоз морем.

Помимо этого, штраф был наложен за непредоставление доступа к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам, что может препятствовать, ограничивать или искажать конкуренцию и затрагивать интересы потребителей путем ограничения ввоза автомобильного топлива в страну.

В свою очередь, ЛУКОЙЛ считает решение Комиссии «необоснованным и противоречащим европейской практике». «Компания строго соблюдает законодательство Болгарии и Европейского союза и рассчитывает, что это будет однозначно подтверждено в ходе судебного разбирательства»,— говорится в заявлении нефтекомпании.

Ранее, в феврале, антимонопольный штраф в размере 68 млн левов (около €34 млн) был наложен на «ЛУКОЙЛ Болгария» за злоупотребление доминирующим положением через ценовое давление на конкурентов в области оптовой торговли топливом в стране. Тогда компания также обжаловала решение в суде.

Ольга Мордюшенко