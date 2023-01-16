«Винни» заберет игрушки себе

Основанная в Британии сеть магазинов детских товаров Hamleys не смогла справиться на российском рынке с финансовыми сложностями и конкуренцией с другими игроками сегмента. Теперь франчайзи бренда в РФ — компания «Вандеркинд» Александра Мамута — переименует точки продаж в «Винни» и дополнит ассортимент одеждой и обувью. Но эксперты сомневаются, что это поможет ритейлеру начать серьезную экспансию в регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Магазины игрушек Hamleys в России постепенно будут переименованы в «Винни», рассказал источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости. С начала 2023 года магазины Hamleys в московских МФК «Кунцево Плаза», торговых центрах «Капитолий на Вернадского» и «Метрополис» открылись под новым названием, убедился “Ъ”. Как сообщил консультант в одном из магазинов «Винни», ассортимент остался идентичный Hamleys.

Основанная в Великобритании сеть Hamleys сейчас принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани и насчитывает 155 магазинов по всему миру. В РФ франчайзи сети является АО «Вандеркинд», входящее в ГК Ideas4retail Александра Мамута. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Вандеркинда» в 2021 году составила 991 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

В 2018 году Ideas4retail объединила свой бизнес с группой «Винни», продающей товары для детей известных европейских марок. По собственным данным компании, сегодня работает семь магазинов «Винни» в Москве и Подмосковье, из них три точки — это бывшие магазины Hamleys.

В 2019 году Hamleys управляла девятью магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас, по данным «Яндекс Карты», в РФ работают четыре магазина Hamleys: флагманский — в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке, в торговых центрах «Европейский» и «Океания» в Москве, а также в «МореМолл» в Сочи. Магазин в ЦДМ готовится к закрытию, говорится в соцсетях Hamleys Russia. В Ideas4retail и штаб-квартире Hamleys не ответили “Ъ”.

Сложности у Hamleys в РФ начались несколько лет назад, в том числе в связи с «завышенными ценами на продукцию по сравнению с другими сетями» и усиливающейся конкуренцией со стороны «Детского мира», говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Hamleys в России была убыточной, а сегодня у франшизы нет потенциала для развития, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для глобального Hamleys Россия не является стратегическим рынком, поэтому возможное закрытие магазинов не повлияет на компанию, добавляет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова не ожидает активной экспансии «Винни» за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и части городов-миллионников, так как магазины сети традиционно работают в ценовом сегменте «средний плюс». Ideas4retail может скорректировать ассортимент в магазинах «Винни», по аналогии с другой сетью игрушек — «Мир кубиков», считает Анна Рождественская. После ухода Lego из РФ партнер бренда — Inventive Retail Group — запустил на месте их магазинов мультибрендовые точки «Мир кубиков».

То, что Ideas4retail планирует обновить концепт магазинов, следует и из описания вакансии на должность менеджера по детской одежде и обуви в магазины «Винни», размещенной на портале HeadHunter. Среди обязанностей соискателя указаны разработка ассортиментной матрицы с детской одеждой и обувью, поиск поставщиков на рынках Турции, Китая, Узбекистана.

В целом у детских магазинов, особенно в категории игрушек, усиливается конкуренция с онлайн-площадками, отмечает госпожа Цветкова. Поэтому возможное расширение ассортимента за счет детской одежды и обуви позволит увеличить трафик магазинов, считает эксперт. По оценке Infoline, рынок детских товаров без учета одежды и обуви в 2022 году вырос примерно на 3,6%, до 570 млрд руб.

Алина Савицкая